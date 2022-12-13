«الزراعة»: وصول 82 ألف طن تقاوى بطاطس أوروبية بقيمة 49.2 مليون دولار

أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، اطلعت «المال» على نسخة منه، وصول 82 ألف طن من تقاوى البطاطس الأوروبية المخصصة لموسم 2022 – 2023 فى الفترة من 31 أكتوبر الماضى حتى الآن.

وكشف التقرير أن شحنات التقاوى مستوردة من هولندا وبجيكا وأسكتلندا والدنمارك وفرنسا ولوكسمبورج وألمانيا لـ65 صنفًا من التقاوى المعتمدة، بقيمة تصل إلى 49.2 مليون دولار تقريبا، إذ يبلغ متوسط سعر الطن 600 دولار فى الشحنات.

ولفت إلى أن صنف تقاوى «إسبونتا» هو الأعلى وصولا بكميات سجلت 25 ألف طن، تلاها صنف «الكاره» بكميات 20 ألف طن من إجمالى الكميات.

ومن المرتقب بعد ذلك أن تتم زراعة تلك التقاوى فى ديسمبر المقبل، ضمن العروة الصيفية التى يتم حصادها فى مايو المقبل.

وذكرت المصادر أن واردات تقاوى البطاطس ستستمر حتى نهاية الشهر الجارى، ومن المتوقع أن ترتفع عن كميات العام الماضى التى بلغت 140 ألف طن بالكامل بنسبة تتراوح بين 20 حتى 30 % نتيجة الإقبال على زراعة البطاطس مع ارتفاع سعرها فى الأسواق المحلية والخارجية.

ونشرت «المال» مؤخرا أن شحنات تقاوى البطاطس التى وافقت وزارة الزراعة على استيرادها لصالح الشركات والمزارعين، منذ بدء تلقى الطلبات يوليو الماضى حتى ختام أغسطس، سجلت 310 آلاف طن.

وشهدت أسعار البطاطس ارتفاعات فى الأسواق المصرية خلال الساعات الماضية وسجل الطن بسوق العبور ما بين 5 آلاف جنيه إلى 12 ألفا حسب الجودة، وللمستهلك المحلى بين 10 جنيهات للكيلو للأصناف الجديدة (الخريفية) و12 جنيها لصنف بطاطس «كارة» (الخزين الصيفي).

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن هناك إقبالا متوقعا لزراعة محصول البطاطس، خاصة من المعتادين على زراعته رغم ارتفاع تكلفته خلال الفترة الحالية بنسبة %30 مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أبو صدام لـ«المال» أن هناك ارتفاعا فى سعر تقاوى البطاطس الموسم الحالى بقيمة لا تقل عن 6 آلاف جنيه فى الطن عالى الجودة، حيث يسجل صنف «كارة» 32 ألف جنيه، مقابل 26 ألفا خلال الموسم الماضي.

يذكر أن مساحة البطاطس فى مصر تتراوح سنويا بين نصف مليون إلى 650 ألف فدان سنويا، وتزرع خلال عدة عروات (مواسم) وأبرزها الحالية التى تُزرع فى يناير وتجمع فى مايو ويونيو من كل عام، وأيضا هناك «النيلية» و«الخريفية» خلال شهور الصيف والخريف.

وأكد محمد فرج، عضو جمعية منتجى البطاطس، لـ«المال» أن أسعار التقاوى المتداولة فى مصر حاليا تتراوح من 25 إلى 32 ألفا جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن متوسط إنتاجية مصر من العروة الحالية من المحصول المرتقب خلال الصيف المقبل يصل إلى نحو 2.5 مليون طن من ثمار البطاطس.

يذكر أن العروة الصيفية التى تزرع حاليا بتقاوى مستوردة من أوروبا من المتوقع أن يصدر منها 500 ألف طن، من مجموع 2.5 مليون مستهدفة.