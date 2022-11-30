الزراعة: وصول 53850 طن تقاوي بطاطس من 7 مناشئ أوروبية

أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، اطلعت «المال» على نسخة منه، وصول 53850 طنًا من تقاوى البطاطس الأوروبية المخصصة لموسم 2022 – 2023 فى الفترة من 31 أكتوبر الماضى إلى 27 نوفمبر الحالى.

وصلت الشحنات من هولندا وبجيكا وأسكتلندا والدنمارك وفرنسا ولوكسمبورج وألمانيا لـ65 صنفًا من التقاوى المعتمدة، بقيمة تصل إلى 32.3 مليون دولار تقريبا، إذ يبلغ متوسط سعر الطن 600 دولار فى الشحنات.

وأضاف «التقرير» أنه تم استيراد 18152 طنا من التقاوى من إسكتلندا لأصناف «برن» و«بانبا» و«كارا»و«هيرميس» و«جاستر» و«سيلانى» و«سبونتا» و«كينجسمان» و«بافلو» و«كروسو» وغيرها.

وأوضح التقرير أنه تم وصول 5886 طنا من الدانمارك لصنف «إسبونتا» وكارا وتايسون و2345 طنا من ألمانيا من صنف كروسو وكارا ومدريد، واستيراد 2072 طنًا من بلجيكا لأصناف ليدى روزيتا «كارا» وصنف «ليدى روزيتا» وسبونتا.

وكشف أنه تم استيراد 8375 طن تقاوى بطاطس من فرنسا لأصناف «كارا»و«ايكلات» و«جازيل» و«نيما» و«سبونتا»، واستيراد 16917 من هولندا لأصناف «بلينى» و«كارا» و«دايمونت» و«الموندو» و«إيفرست» و«هيرميس» و«أنوفا» و«ليدى روزيتا»و«مونتريال» و«سبونتا»و«تايسون» و100 طن من لوكسمبورج لصنف «اسبونتا» .

وكشف التقرير أن أكبر أصناف التقاوى المستورة هى لنوع «سبونتا» بكميات 18574 طن، تليها «هيرميس» بـ7621 طنا ثم «كارا»10792 طنا و«كروسو» 2045 طنا و«ديامونت» 1067 طنًا و«برن» 950 طنًا، و«الموندو» 788 طنًا و324 طنًا لصنف «نيما»، و«ايفرست» 692 طنًا و«سيلانى» 1215 طنًا و«بانبا 225 طنا و«بلينى» 108 أطنان.

ولفت التقرير أنه تم استيراد 165 طنا من صنف «ايكلات» و52 طنا من «جازيل» و100 طن «انوفا» و150 طنا «جاستر» و 1686 طن «لايدى روزيتا» و188 طنا «مونتريال» و513 طن “تايسون “.

ومن المرتقب بعد ذلك أن تتم زراعة تلك التقاوى فى ديسمبر المقبل، ضمن العروة الصيفية التى يتم حصادها فى مايو المقبل.

ونشرت «المال» مؤخرًا أن شحنات تقاوى البطاطس التى وافقت وزارة الزراعة على استيرادها لصالح الشركات والمزارعين، منذ بدء تلقى الطلبات يوليو الماضى حتى ختام أغسطس، سجلت 310 آلاف طن، بعدما بدأ وصولها خلال الأيام الماضية.

وشهدت أسعار البطاطس ارتفاعات في الاسواق المصرية خلال الساعات الماضية وسجل الطن بسوق العبور ما بين 6 الآف جنيه إلي 11 ألف جنيه حسب الجودة .

وأكد محمد فرج، عضو جمعية منتجى البطاطس، لـ«المال» أن أسعار تقاوى البطاطس المتداولة فى مصر حاليًا تتراوح من 21 إلى 26 ألفا جنيه.

وأشار إلى أن متوسط إنتاجية مصر من العروة الحالية (ديسمبر 2022 – مايو2023) من المحصول المرتقب خلال الصيف المقبل يصل إلى نحو 2.5 مليون طن من ثمار البطاطس.

يذكر أن العروة الصيفية التى تزرع حاليا بتقاوى مستوردة من أوروبا من المتوقع أن يصدر منها 500 ألف طن،من مجموع 2.5 مليون مستهدفة.