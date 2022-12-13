الزراعة: وصول 105 آلاف طن تقاوي بطاطس.. و«الكارا» في المقدمة

أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، اطلعت «المال» على نسخة منه، وصول 115282 طنا من تقاوى البطاطس الأوروبية المخصصة لموسم 2022 – 2023 فى الفترة من 31 أكتوبر الماضى حتى 10 ديسمبر الجاري.

وكشف التقرير أن شحنات التقاوى مستوردة من هولندا وبجيكا وأسكتلندا والدنمارك وفرنسا ولوكسمبورج وألمانيا لـ65 صنفًا من التقاوى المعتمدة، بقيمة تصل إلى 70 مليون دولار تقريبا، إذ يبلغ متوسط سعر الطن 600 دولار فى الشحنات.

وأشار التقرير إلى أنه تم استيراد 45 ألف طن من اسكتلندا و9500 طن من الدنمارك و5800 طن من ألمانيا و202 طن من النمسا و3094 من بلجيكا و12856 من فرنسا و225 من لوكسمبورج وهولندا 38504 أطنان.

ولفت إلى أن صنف تقاوى «الكارا» هو الأعلى وصولا بكميات سجلت 30 ألف طن، تلاها صنف «اسبونتا» بكميات 29 ألف طن من إجمالى الكميات.

ومن المرتقب بعد ذلك أن تتم زراعة تلك التقاوى فى ديسمبر المقبل، ضمن العروة الصيفية التى يتم حصادها فى مايو المقبل.

وذكرت المصادر أن واردات تقاوى البطاطس ستستمر لمدة 20 يوم أخري قادمة ، ومن المتوقع أن ترتفع إلي 160 ألف طن مقارنة بكميات العام الماضى التى بلغت 140 ألف طن بالكامل الإقبال على زراعة البطاطس مع ارتفاع سعرها فى الأسواق المحلية والخارجية.

ونشرت «المال» مؤخرا أن شحنات تقاوى البطاطس التى وافقت وزارة الزراعة على استيرادها لصالح الشركات والمزارعين، منذ بدء تلقى الطلبات يوليو الماضى حتى ختام أغسطس، سجلت 310 آلاف طن.

وتتباين أسعار البطاطس فى الأسواق المصرية خلال الساعات الماضية وسجل الطن بسوق العبور ما بين 6 آلاف جنيه إلى 12 ألفا حسب الجودة، وللمستهلك المحلى بين 10 جنيهات للكيلو للأصناف الجديدة (الخريفية) و12 جنيها لصنف بطاطس «كارا» الخزين الصيفي.

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن اسعار البطاطس المرتفعة تشجع الفلاحين علي زراعة محصول البطاطس، خاصة من المعتادين على زراعته رغم ارتفاع تكلفته خلال الفترة الحالية بنسبة % 40 مقارنة بالعام الماضي.

وأفاد أبو صدام لـ” المال ” أن هناك إرتفاعا فى سعر تقاوى البطاطس الموسم الحالى بقيمة لا تقل عن 6 آلاف جنيه فى الطن عالى الجودة، حيث يسجل صنف “كارا” 32 ألف جنيه، مقابل 26 ألفا خلال الموسم الماضي.

يذكر أن مساحة البطاطس فى مصر تتراوح سنويا بين نصف مليون إلى 650 ألف فدان سنويا، وتزرع خلال عدة عروات (مواسم) وأبرزها الحالية التى تُزرع فى يناير وتجمع فى مايو ويونيو من كل عام، وأيضا هناك «النيلية» و«الخريفية» خلال شهور الصيف والخريف.