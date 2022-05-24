«الزراعة»: وصول مساحة القطن المزروعة إلى 210 آلاف فدان

قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة إن آخر حصر لمساحة القطن المزروعة سجل حتى 20 مايو الحالى 210 آلاف فدان، بالتزامن مع إقبال المزارعين على زراعة محصولى الذرة والأرز اللذين تقل تكلفتهما الزراعية، ويرتفع المردود والعائد منهما مقارنة بالذهب الأبيض.

وأكد «مسعد» لـ«المال» أن المستهدف من مساحة القطن 2022 تراجع من نصف مليون فدان كانت متوقعة قبل بدء الزراعة إلى 300 ألف فقط .

يذكر أن وزارة الزراعة أبرمت بروتوكول تعاون مع اتحاد منتجى الدواجن لشراء المحصول المحلى من الذرة بالسعر العالمى قبل أيام، مع وضع سعر ضمان بقيمة 6000 جنيه للطن بينما ارتفع سعر طن الأرز الشعير إلى 8000 جنيه .

وأشار «مسعد» إلى أنه يمكن زراعة القطن طبقًا للتقاوى المحسنة بعد محصول القمح كما يجرى حاليا.

وأوضح أن زراعة القطن بالشتلات التى تجرى تجاربها حاليًا لها مزايا عديدة، أهمها أن زراعة الشتلات تتأخر بنحو شهر، مقارنة بالبذرة، بما يسهل على الفلاح جمع المحصول السابق، بينما يتمثل العبء الأكبر فى ارتفاع التكاليف الزراعية.

وبدأت زراعة القطن فى مارس وتستمر حتى الأسابيع الأولى من يونيو، ويعد محصول هذا العام هو الأكبر على مدار 5 سنوات مضت، حيث سجلت المساحة فى 2017 نحو 220 ألف فدان، وفى 2018 نحو 321 ألفًا، و370 ألفًا فى 2019، و171 ألف فدان فى 2020، و237 ألفًا فى 2020.

وكشف الدكتور إسماعيل رضوان، مدير الزراعة فى المنيا لـ«المال» أنه لأول مرة تمت زراعة القطن عبر الشتلات على سبيل التجارب فى أحد الحقول فى المنيا.

وأوضح «رضوان» أن ما يميز زراعة القطن بالشتلات هو تهيئة مناخ ملائم للقطن داخل الصوبة وقبل نقله للزراعة المكشوفة، كما يتم تقليص مدة بقاء القطن فى الأرض المكشوفة بنحو 50 يومًا، بما يتيح المجال لزراعة محصول آخر قبل القطن.

وارتفعت أسعار القطن خلال نظام تسويق القطن العام الماضي، لتقارب قيمة الزيادة 3000 جنيه للقنطار، مسجلة ما يتجاوز 5000 جنيه، مقابل 2100 متوسط سعر القنطار سابقًا، وهو العامل الرئيسى وراء الزيادات المتوقعة فى مساحات القطن هذا العام.

وقامت وزارة الزراعة بتوفير تقاوى قطن لأصناف جيزة 45، وجيزة 87، وجيزة 92، وجيزة 96، وجيزة 97، وجيزة 92، وجيزة 94، وجيزة 86، وجيزة 95.

وأكد حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين أنه من المرتقب أن تزيد مساحات القطن خلال الموسم الحالى بعد الارتفاعات القياسية فى الأسعار الموسم الماضى.

وطبقت الحكومة نظام تسويق القطن عبر نظام المزاد العلنى لأول مرة فى 2022، إذ عممته على كل محافظات المنتجة القطن وعددها 14 محافظة، وكان يطبق بشكل جزئى فى 2019 الذى طبق خلاله فى محافظتين فقط، وطبق فى 2020 على 4 محافظات.