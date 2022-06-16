الزراعة : وصول مساحة القطن إلى 327 ألف فدان بزيادة 100% في الوجه القبلي

أكد الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية أن المساحة المزروعة وصلت إلى 327 الف فدان تقريبا حتى الآن وفي انتظار الحصر النهائي بالمقارنة بـ237 فدانا الموسم الماضي بزياده 90 ألف فدان وبنسبة زيادة قدرها 40%.

وأضاف مسعد أن مساحة الوجه القبلي حوالي 26129 فدانا تقريبا بزيادة 100% بالمقارنة بالموسم الماضي حيث كانت المساحة تقريبا 13 ألف فدان للوجه القبلي.

وأوضح أنه عموما تعتبر محافظه كفر الشيخ أكبر محافظات الوجه البحري حيث وصلت المساحة بها إلى 99 ألف فدان وتعتبر الفيوم أكبر محافظات الوجه القبلي بمساحه 14 ألف فدان وعموما يعتبر الصنف جيزه 94 أكبر الأصناف المزروعة ووصلت مساحته إلى حوالي 233 ألف فدان والمنزرع في محافظات كفرالشيخ والشرقية والدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية وسيناء.

وكشف مسعد أنه تم توفير التقاوي النقية للمزارعين وتم وضع الخريطة الصنفية بما يتماشى مع سياسه الاستهلاك المحلي والتصدير كما أنه من المتوقع التوسع في مبادره قطن أفضل هذا الموسم، وسيتم البدء في تطبيق مبادره جديدة هي مبادرة REEL COTTON والتعاون مع منظمة العمل الدولية في إطار الخطه الوطنية لمكافحه عمل الأطفال والنهوض بالأسرة المصرية.

وأشار إلى أنه عموما تهدف تلك المبادرات لتطبيق المعايير الدولية الخاصة بإنتاج القطن بما يسمح بفتح أسواق جديدة وتصدير القطن للماركات العالمية.

جدير بالذكر أن أسعار القطن شهدت قفزة كبيرة الموسم الماضي ووصلت إلى 6000 جنيه ومن المتوقع أن يكون هذا الموسم من المواسم الناجحة وتحقيق عائد جيد وفي هذا الإطار جاري تنفيذ حملة قومية للنهوض بمحصول القطن وتعريف المزارعين باحتياجات الأصناف للمساعدة في زيادة الإنتاجية لما قد يعود بالنفع على المزارع والدولة، كما أنه من المقرر تنفيذ منظومة التسويق الجديدة وتطويرها بما يتناسب مع خطه الشمول المالي ورقمنة الدولة.