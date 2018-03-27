الزراعة: وصول شحنات سلع غذائية وخضراوات لرفح والشيخ زويد

محمد مجدىتسلمت صباح اليوم الثلاثاء، مدينتا رفح، والشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء، أولى شحنات السلع الغذائية والخضراوات، وذلك بعد انقطاع دام ما يقرب من شهر منذ بدء عملية سيناء 2018، والتى تقوم بها القوات المسلحة، لمحاربة الإرهاب.وأكد المهندس عاطف عبيد، مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى بمحا

محمد مجدى

تسلمت صباح اليوم الثلاثاء، مدينتا رفح، والشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء، أولى شحنات السلع الغذائية والخضراوات، وذلك بعد انقطاع دام ما يقرب من شهر منذ بدء عملية سيناء 2018، والتى تقوم بها القوات المسلحة، لمحاربة الإرهاب.

وأكد المهندس عاطف عبيد، مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى بمحافظة شمال سيناء، فى تصريح خاص لـ”المال”، أنه تم إرسال 6 سيارات نقل محملة بالسلع الغذائية، والخضراوات لكل من رفح، والشيخ زويد، وذلك لطرحها على المواطنين هناك.

وقال عبيد، إنه بالتوازى طرح السلع الغذائية والخضراوات فى الأسواق، والمنافذ الحكومية، بشكل يومى فى مدينة العريش، بالإضافة إلى مدن نخل، وبئر العبد، والحسنة، موضحاً أن ذلك يتم بالتنسيق مع القوات المسلحة.

