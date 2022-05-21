الزراعة : وصول حجم الصادرات إلى 3 ملايين طن منذ بداية العام

تجاوزت الصادرات الزراعية الطازجة 3 ملايين طن منذ بداية العام وحتى الآن مقابل تصدير 5.6 مليون طن خلال العام الماضي بالكامل بقيمة 2.2 مليار دولار.

وأكد تقرير صادر عن الحجر الزراعي، إلى أنه منذ عام 2018 وحتى الآن تم فتح أكثر من 55 سوقا تصديرية على الرغم من أن فتح سوق واحد قد يستغرق مده عامين.

ونوه العطار بأنه خلال الفترة الحالية يتم العمل على فتح 12 سوقا أخري أمام الصادرات الزراعية المصرية وخاصة أسواق دول شرق آسيا.

وأشار الدكتور أحمد العطار، إلى أهمية معامل وزارة الزراعة والتي لعبت دورًا هاما في تطبيق منظومة تكويد المزارع التصديرية، لافتا إلى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والمعمل المركزي للمبيدات وجهودهما في دعم منظومة الصادرات الزراعية المصرية من خلال الفحص الدقيق للعينات التي يتم فحصها لحماية المواطن المصري من أية أخطار تنشأ من وجود ملوثات بيولوجية أو سموم فطرية أخرى.

جدير بالذكر أن صادرات المنتجات الزراعية المصرية خلال العام الماضي، ولأول مرة تتجاوز 5 ملايين و640 ألفًا و144 طنًا من المنتجات الزراعية المختلفة.