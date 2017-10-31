الزراعة وجمعية هيا يوقعان بروتوكولا لرفع جودة المنتجات الزراعية

– الزراعة وجمعية هيا لتطوير الصادرات يوقعان بروتوكول تعاون لرفع جودة المنتجات الزراعية

– “البنا”: الاتفاق على وضع منظومة لآليات التسويق داخليا وخارجيا والنهوض بصناعة التمور

الصاوي أحمد



وقع الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية “هيا” بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والجمعية، لزيادة الصادرات الزراعية، ووضع خريطة مشتركة للآفات الزراعية التي تهدد إنتاجية المحاصيل وتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية.

وأضاف البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن دور وزارة الزراعة وفقا للبروتوكول المشترك هو مسئوليتها عن النهوض بالسياسة الزراعية وسياسات استصلاح الأراضي بمصر، والتي تكفل تحقيق التنسيق والتكامل بما يتفق مع خطط التنمية القومية والربط بينهما والعمل على تطويرها وفقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية على أساس اقتصادي أمثل.



وأكد البنا في تصريحات صحفية على هامش توقيع البرتوكول، أهمية ترسيخ مكانة مصر عالميا، وبما يعود بالفائدة الكبرى على الاقتصاد القومي، موضحا أن جمعية “هيا”، ستقوم بالتعاون مع وزارة الزراعة من خلال جميع الهيئات والقطاعات التابعة لها في مجالات العمل على وضع منظومة خاصة بآليات التوزيع والتسويق محليا وخارجيا في إطار الميزة النسبية المتاحة للمنتج المصري والتعاون في مجال النهوض بقطاع التمور في مصر بجميع مراحله، وإقامة الدورات التدريبية والندوات والمحاضرات داخليا وخارجيا بالمشاركة مع وزارة الزراعة.



وشدد وزير الزراعة على أنه تم الاتفاق على التعاون في مجال إعداد الدراسات والأبحاث وتنفيذ البحوث للنهوض بصناعة المحاصيل البستانية في مصر، مع تطبيق وتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم 670 لسنة 2017 حول إنتاج وفحص وإعداد وتصدير الخضار والفاكهة إلى الخارج، وذلك في المزرعة أو المحطة ومركز التعبئة أو الميناء من خلال الجهات التي نص عليها القرار وبمقابل مادي يتفق عليه الأطراف.



وأشار إلى أنه تم الاتفاق على المساعدة على حصر الآفات الزراعية الحجرية سواء حشرات أو أمراض أو حشائش في الزراعات البستانية لمصر، وتصنيف وتعريف هذه الآفات بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والمعاهد المعنية.



وأوضح الوزير أنه من خلال نتائج هذا الحصر من المفترض أن ترسم خرائط جغرافية حجرية توضح توزيع وكثافة انتشار كل آفة على عوائلها في محافظات وأقاليم مصر الزراعية.



وشدد البنا على أنه تم الاتفاق على التعاون في تحديث تشريعات الحجر الزراعي المصري بما يتواكب مع التطورات الحديثة في الموقف الحجري للآفات الزراعية والتشريعات والضوابط الدولية ذات الصلة بما يساعد على انسياب السلع الزراعية بين مصر والأسواق الخارجية دون عوائق.



ولفت الوزير إلى صياغة وتطبيق البرامج القومية لمكافحة آفات محاصيل التصدير الهامة من الخضر والفاكهة بالتعاون مع المعاهد المتخصصة ومديريات الزراعة، مشيرا إلى مساهمة جمعية “هيا”، في البرامج التدريبية والإرشادية المتخصصة للجهات في أعمال الحجر الزراعي للمصدرين والمستوردين والمعنيين حول تشريعات الحجر الزراعي والضوابط اللازمة لإنتاج وإعداد وفحص وتعبئة وتصدير الحاصلات الزراعية، بما يساعد في رفع الوعي ونشر الثقافة الحجرية بين هذه الجهات.



ومن جانبه، قال محسن البلتاجي، رئيس جمعية “هيا” لتنمية وتطوير الصادرات البستانية، إن دور الجمعية وفقا للبروتوكول المشترك هو دعم صناعة المحاصيل البستانية في مصر، والتي تهدف لتحسين وتطوير وتسويق المحاصيل البستانية، وإمداد مزارعي المحاصيل البستانية من المنتجين والمصدرين وصغار المزارعين بأحدث ما وصل إليه العلم في الإرشاد الزراعي، وتقنيات الزراعة والحديثة والمعلومات الفنية، ودراسة الأسواق التصديرية لزيادة الصادرات البستانية المصري، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية لدعم صغار المزارعين والحفاظ على سلسلة التبريد للصادرات المصرية من الحاصلات البستانية.



وأضاف البلتاجي أنه تم الاتفاق على إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تسهم في نشر الثقافة الحجرية والتعريف بالضوابط والتشريعات المعنية بالحجر الزراعي التي تسهم في فحص وإعداد وتصدير منتج مصري جيد آمن إلى الأسواق الخارجية، وتوفير كل الدورات التدريبية كافة الدورات التدريبية سواء محليا أو دوليا طبقا للتعليمات التي يتم توجيهها لأخصائي الحجر الزراعي حول مهام واجباب الحجر الزراعي في مجالات عمله المختلفة.