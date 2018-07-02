الزراعة وتصديرى الحاصلات يتفقان على توفير الدعم لقطاع المصدرين

أحمد اللاهونى:وقع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي متمثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بروتوكول تعاون صباح اليوم، لتوفير أوجه الدعم لقطاع الإنتاج والتصدير الزراعي. ويأتي توقيع هذا البرتوكول في إطار الجهود التي يبذلها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية

أحمد اللاهونى:

وقع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي متمثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بروتوكول تعاون صباح اليوم، لتوفير أوجه الدعم لقطاع الإنتاج والتصدير الزراعي.

ويأتي توقيع هذا البرتوكول في إطار الجهود التي يبذلها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية نحو تحسين منظـومة الإنتاج والتصدير الزراعي والإرتقاء بجودة وسلامة المنتجات الزراعية المصدرة وتحسين صورة المنتج الزراعي المصري بالخارج بعد التهديدات التي تعرض لها خلال العام الماضي نتيجة وصول بعض الشحنات الزراعية المصرية للأسواق الخارجية غير متوافقة مع إشتراطات الدول المستوردة وقيام بعض الدول بإتخاذ إجــراءات متشددة تجاه صادراتنا الزراعية.

وصرح عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بأن توقيع هذا البروتوكول جاء تتوجيا للتعاون والجهود المشتركة والمثمرة بين المجلس ولجنة مبيدات الآفات الزراعية في إطار جهود المجلس لتوعية السادة المزارعين والموردين والمصدرين بالممارسات الزراعية الجيدة والطرق الآمنة والسليمة لإستخدام المبيدات والتى تضمن محصول مطابق للحدود المسموح بها من متبقيات المبيدات وآمن سواء للأسواق المحلية أو الأسواق العالمية.

وأضاف أن الإجراءات الأخيرة التي إتخذها المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة تهدف إلي تنظيم والحفاظ علي هذا القطاع وهي موجه لصالح جميع العاملين في القطاع دون تمييز.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تضع إطاراً مشتركاً للتعاون بين الطرفين بغرض تنفيذ برامج تدريبية لمهندسي مكافحة الآفات والمرشدين الزراعيين والعمال الفنيين في المزارع والتوسع في برنامج مطبقي المبيدات وذلك بهدف رفع القدرات الفنية في التعامل مع المبيدات لتحقيق المكافحة المثلى للآفات لضمان منتج نظيف وآمن .

وعانى قطاع الحاصلات الزراعية، عدة قرارات حظر اتخذتها بعض الدول العربية والأوروبية خلال الموسم الماضى 2017/2016، لكن الحكومة متمثلة فى وزارتى التجارة والزراعة نجحت فى استئناف التصدير لتلك الدول مرة أخرى.

وامتدت تلك الجهود لإثناء عدد من دول العالم الأخرى عن فرض حظر على وارداتها من الفواكه والخضر المصرية، كان آخرها قرار روسيا مؤخرا وقف حظر فرضته على البطاطس المصرية من 8 مناطق.

يشار إلى أن بعض الدول بينها السعودية والإمارات والبحرين والكويت، فرضت حظرًا على استيراد ثمار الفلفل والخس والجوافة والفراولة من مصر مؤقتاً، خلال الموسم الماضى، وفرضت أمريكا حظرًا على الفراولة، وروسيا على البطاطس، بعد فحص وتحليل عينات وثبت استمرار ورود شحنات عالق بها بعض متبقيات المبيدات.

وتعود أزمة حظر الحاصلات الزراعية إلى مرور شحنات عالق بها بعض متبقيات مبيدات، لكن الحكومة تغلبت على هذا الأمر باستحداث نظام جديد للرقابة بالتعاون بين وزارتى التجارة والزراعة، يتضمن فحصا وتحليلا لجميع الشحنات المصدرة، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وشروط الدولة المستوردة، منعًا لتمرير أى شحنات قد تكون عالقة بنسبة مبيدات أعلى من المسموح به.

يذكر أن صادرات القطاع الزراعي وصلت من بداية الموسم التصديري وحتى نهاية مايو من العام الحالي إلى ما يقرب من 1.9 مليار دولار بنسبة زيادة %5 مقارنة بالفترة نفسها في الموسم السابق.