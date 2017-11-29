الزراعة والفاو يعقدان منتدى دوليا للاستثمار ديسمبر المقبل

الصاوي أحمد:تعقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" المنتدى الدولي للإستثمار الزراعي في مصر، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، في الخامس من ديسمبر المقبل لمناقشة مستقبل الاستثمار الزراعي في مصر، وجذب المزيد من الفرص الاستثما

الصاوي أحمد:

تعقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” المنتدى الدولي للإستثمار الزراعي في مصر، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، في الخامس من ديسمبر المقبل لمناقشة مستقبل الاستثمار الزراعي في مصر، وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية الكبرى، وذلك تحت شعار: ” تعزيز الاستثمار المستدام في الأمن الغذائي في مصر”.

وأكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية هذا المنتدى في جذب الفرص الاستثمارية الكبرى، في ظل حرص الحكومة على تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، بما يساهم في النهوض بالاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب، فضلاً عن تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح البنا ان هذا المنتدى يشارك فيه عدد كبير من أصحاب المصلحة المعنيين بمجال الاستثمار الزراعي في مصر والدول المختلفة، من مسئولي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، ووكالات الأمم المتحدة ومسئولي الوزارات المعنية، لمناقشة الاستثمار الزراعي في مصر.

وقال وزير الزراعة ان المنتدى سيشهد جلسات تفاعلية حول تحسين الأمن الغذائي في مصر، والسياسات والمجالات ذات الأولوية للاستثمار، فضلاً عن عقد 4 موائد بالتوازي، حول تحسين كفاءة سلاسل القيمة في قطاعات الحبوب، السكر، البساتين، والدواجن، لافتاً الى ان مناقشات المنتدى ستشمل عرض دراسات تحليلية أجرتها منظمة الفاو بشأن القطاعات الفرعية الخاصة بالحبوب والسكر.

وأوضح البنا انه سيتم أيضاً خلال جلسات المنتدى تقييم الفرص الاستثمارية من منظور تحسين النظم الغذائية الزراعية في مصر لتعمل بشكل أكبر كفاءة وشمولية سواء من حيث تحليل سلسلة القيمة للواردات أو للقطاعات الفرعية التي تتمتع بإمكانيات تصديرية عالية.

ويشارك في المنتدى عدد من صانعي السياسات وممثلو الهيئات والمنظمات الدولية، والمؤسسات المالية وجمعيات المنتجين والشركات الرائدة في الأعمال الزراعية لمناقشة الاستثمار الزراعي في مصر، فضلاً عن عدد من كبار المديرين التنفيذيين لشركات الأعمال التجارية العالمية والمحلية الرائدة والعاملة في الاستثمار الزراعي في مصر، لبحث واستعراض الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تستقطب اهتمام المستثمرين الدوليين المحليين والدوليين للإسهام في تحسين قطاع الزراعة المصري.