«الزراعة» و«الفاو» يدربان 120 فلاحا فى أسوان على استدامة خصوبة التربة



صرح الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية أنه فى إطار مشروع زيادة انتاجية الماء للزراعة المراعية للتغذية وتعزيز الأمن الغذائى والتغذية والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية نظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية دوره تدريبية لعدد 120 مزارع فى محافظة أسوان وبحضور د اماني بدر وكيل وزارة الزراعة في أسوان واشتملت الدورة التدريبية على تدريب المزارعين على أفضل الممارسات الزراعية وكذلك استدامة خصوبة التربة والمحافظة على مستويات العناصر الغذائية في التربة وذلك عن طريق تعويض استنذاف العناصر الغذائية والاهتمام بالتسميد العضوى مما له من أثر على تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وتحسين قدرتها على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية .



كما احتوى التدريب على استخدام طرق الرى الحديثة وأهمية الاستخدام الأمثل لمياه الري كما تم تدريب المزارعين على المكافحة المتكاملة للحشائش والأمراض الآفات من خلال تطبيق مدارس المزارعين الحقلية .



كما أشادت مدير المشروع مهندسة نجلاء البندارى بالتعاون المثمر مع مركز البحوث الزراعية من أجل دعم صغار المزارعين .



كما أشاد د أحمد فوزى القط المنسق الوطنى للمشروع بجهود منظمة الفاو ودعمها لصغار المزارعين فى صعيد مصر وكذلك دعمها فى تدريب المزارعين على أفضل الممارسات الزراعية .



وفي سياق متصل وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة قام مدير معهد المحاصيل الحقلية بمتابعة زراعات القمح

في محافظة أسوان والانبات وحصر المساحات على الواقع وتم متابعة الحقول الإرشادية