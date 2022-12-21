«الزراعة» و«الداخلية» و«التموين» يواصلون حملات التفتيش على مصانع الأعلاف ومخازن الخامات

قامت لجنة من مشتركة الإدارة العامة لمباحث التموين وقطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين وهيئة الصادارات والواردات والموانئ المصرية بحملات تفتيشية لمعرفة الكميات المفرج عنها، وتتبعها وتم استهداف عدة مصانع أعلاف ومستوردين للخامات العلفية ومخازن وصوامع أعلاف وخاماتها.

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أن هذة الجهود تتم تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وبناء على التنسيق بين وزارات الزراعة والداخلية والتموين للوقوف على مدى التزام القائمين على الصناعة بالسياسة العامة للدولة، وتبين أن إحدى الشركات الوسيطة تقوم بشراء كميات كبيرة من كسب فول الصويا من خلال الشركات المستوردة وتقوم بطرحه بالبيع لمصانع الأعلاف بفارق سعر يتعدى العشرة آلاف جنيه للطن مما يعد مخالفة للقانون وتحقيق أرباح غير مشروعة حيث أن رفع الأسعار، تعتبر مخالفة للقرار الوزاري 113 لسنه 1994 وكذلك القانون 181 لسنه 2018 الخاص بحمايه المستهلك لرفع الاسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدوله.

وأضاف بيان لوزارة الزراعة أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وعلى الفور تمت إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

شارك فى الحملة من مباحث التموين اللواء محمد طه مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين وسط وغرب، العميد محمد الطيب الإدارة العامة لمباحث التموين، العقيد محمد شوقى بالإدارة العامة لمباحث التموين والقوات المرافقة لهم، ومن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة المهندس رضا علوان، المهندس وائل محمد سليمان، المهندس ضياء عبد العاطى عامر، المهندس إبراهيم سيد سعود، المهندس مسعود راشد علام ، المهندس سمير مصطفى شاكر هذا وسوف تستمر المفاجئة المشتركة من وزارة الزراعة والتموين وكافة الجهات الرقابيه، وستتخذ الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفين.