«الزراعة والداخلية» تواصلان التفتيش على مفارش البصل لدى تجار الدقهلية والفيوم

فتشت لجنة مشتركة من وزارة الزراعة ومباحث التموين اليوم على مفارش البصل لدى التجار فى الدقهلية والفيوم وبمراكز المنصورة وأجا وبني عبيد.

ووجدت كميات كبيرة من البصل، المشون لدى التجار وتم التنبيه عليهم بطرحها في الأسواق خلال أسبوع حتى لا يتعرض أصحابها للمساءلة القانونية.

وفي سياق متصل قامت حملة التفتيش المشكلة من الزراعة والداخلية بالتفتيش على مفارش البصل، لدى التجار بمحافظة الفيوم وتم التنبيه كذلك عليهم بسرعة طرحها للمواطنين في الأسواق.

وكان وزير الزراعة، وجه بحصر كافة مفارش البصل فى محافظات الجمهورية عن طريق مديريات الزراعة فى المحافظات والقيام بحملات تفتيش بالتنسيق مع جهات الدولة الرقابية على المفارش لدى التجار كما وجه المسئولون عن حماية الأراضي بمراجعة تراخيص كل مفارش البصل وتحرير محاضر للمخالفين فورا.

وسوف تستمر حملات التفتيش على مفارش البصل لدى التجار بجميع محافظات الجمهورية.