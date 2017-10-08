الزراعة والتموين توافقان شفهيا على زيادة سعر توريد القصب

الصاوى أحمد: تلقت جمعية منتجى القصب موافقة مبدئية شفهية من وزيرى الزراعة والتموين بزيادة سعر شراء الحكومة لمحصول القصب من المزارعين خلال الموسم الجديد ليتراوح بين 820 و850 جنيها للطن بدلا من 620 جنيها الموسم الماضى. قال رشدى أبوالوفا، رئيس…

الصاوى أحمد:

تلقت جمعية منتجى القصب موافقة مبدئية شفهية من وزيرى الزراعة والتموين بزيادة سعر شراء الحكومة لمحصول القصب من المزارعين خلال الموسم الجديد ليتراوح بين 820 و850 جنيها للطن بدلا من 620 جنيها الموسم الماضى.

قال رشدى أبوالوفا، رئيس جمعية منتجى قصب السكر التابعة لوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ«المال»، إن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ستضغط على الحكومة لتحويل تلك الموافقة الشفهية إلى قرار نهائى قريبًا.

ولفت إلى أن الجمعية كانت قد تقدمت بمذكرة عاجلة منذ 45 يومًا تقريبا لكل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ومسئولى اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، طالبت فيها برفع سعر توريد طن القصب لـ1000 جنيه.

وتصل عمليات جنى محصول القصب الى ذروتها فى الفترة من منتصف يناير إلى نهاية مايو من كل عام، لإجمالى مساحة تصل لـ300 ألف فدان تنتج ما يتراوح بين 10 و11 مليون طن سنويا، بينما ينتج محصول قصب السكر نحو 1.1 مليون طن، وسكر البنجر نحو 1.2 مليون.

وتستهلك مصر نحو 3.8 مليون طن سنويا من السكر، تستورد منها ما يتراوح بين نحو 700 و800 ألف طن من الخارج.

من جانبه توقع حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، أن تقوم «الحكومة» ممثلة فى وزارة التموين بزيادة سعر توريد القصب لـ820 جنيها على الأقل الموسم الجديد بدلا من 620 الموسم الماضى بعد مطالب المزارعين فى هذا الشأن.

وتصل تكاليف زراعة الفدان الى 20 ألف جنيه، وينتج نحو 40 طنا سنويا.

وشهدت أسعار مستلزمات الأنتاج سواء الأسمدة أو النقل ارتفاعات ملحوظة مؤخرا، وقررت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة زيادة سعر طن الأسمدة إلى 3200 جنيه لطن اليوريا بزيادة قدرها 241 جنيهًا فى الطن، ورفع سعر طن النترات إلى 3100 جنيه، كما وصلت تكلفة نقل الطن لـ120 جنيهًا بدلاً من 80 الموسم السابق، ومن المنتظر أن تصل لـ150 جنيهًا الموسم المقبل.

ويوجد فى مصر 8 مصانع لإنتاج الأسمدة فى مدن كوم أمبو وإدفو وأرمنت وقوص ودشنا ونجح حمادى وأبوقرقاص وجرجا.

