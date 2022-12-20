الزراعة والتموين تفاجئان مصانع الأعلاف ومخازن الخامات بحملات رقابية

قامت لجنة ضمت د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة والمهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية ومأمور الضبط القضائي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعض مهندسى الرقابه والتفتيش ومأمورى الضبط القضائى بوزارتى الزراعة والتموين، بالتفتيش على مصانع الأعلاف بالمحافظات.

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أن ذلك يأتى ضمن متابعة تكليفات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضى، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجاره الداخلية، وتوصيات لجنة الأعلاف المشكلة بقرار وزير الزراعة رقم 455 لسنة 2022 برئاسة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعه للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لتنفذ القرارات التى اتخذت فى شأن توفير الأعلاف، بمراقبة سوق تصنيع وتداول وتخزين الأعلاف وخاماتها.

وكشفت الوزارة أنه قد فاجأت اللجنة بعض المخازن ومصانع الأعلاف، وصوامع تخزين خامات الأعلاف، وسيارات نقل الأعلاف، ومحال الإتجار فى الأعلاف بمحافظة القليوبية.

ومن خلال التتبع والمعلومات فقد تم رصد شركة تبيع كميات من الذرة وكسب فول الصويا لمصانع الأعلاف بأسعار مرتفعة ومبالغ فيها، وبدون فواتير، وعليه فإن عدم وجود مستندات، وكذلك رفع الأسعار، تعتبر مخالفة للقرار الوزاري 113 لسنة 1994 وكذلك القانون 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك لرفع الأسعار في السوق.

وأفاد بيان الوزارة أنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وعلى الفور تم إحالتهم إلى النيابة العامة، كما تم مفاجأة بعض مصانع الأعلاف بالمحافظة للاطمئنان على انتظام العمل وتوفير الخامات اللازمة لتصنيع جميع أنواع الأعلاف.

والحملات الفجائية مستمرة من قبل وزارة الزراعة والتموين وجميع الجهات الرقابية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.