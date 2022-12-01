الزراعة والتموين تشنان حملات تفتيشية على مصانع الأعلاف

شنت لجنة من وزارتي الزراعة والتموين حملات تفتيشية مفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف، وضمت اللجنة د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة والمهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية وبعض مأموري الضبط القضائي ومهندسى الرقابة والتفتيش بوزارتى الزراعة والتموين.

يأتي ذلك في إطار متابعة نتائج اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع الأطراف المعنية بالثروة الداجنة وبناء على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتوصيات اجتماعات لجنة الأعلاف التي شكلها وزير الزراعة برئاسة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وقامت اللجنة بالتفتيش المفاجئ على بعض المخازن ومصانع الأعلاف وسيارات نقل الأعلاف بمحافظة المنوفية

ومن خلال التتبع والمعلومات فقد تم رصد بعض الشركات تقوم ببيع كميات من الصويا لمصانع الأعلاف بأسعار مرتفعة وبدون فواتير، وكذلك تم رصد مصنع أعلاف لديه خامات وصويا بدون فواتير، وعليه فإن عدم وجود مستندات، وكذلك رفع الأسعار، تعتبر مخالفة للقرار الوزاري 113 لسنه 1994 وكذلك القانون 181 لسنه 2018 الخاص بحماية المستهلك لرفع الأسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدولة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وعلى الجانب الآخر تم رصد ثلاثة مصانع أعلاف من كبرى الشركات العاملة فى مجال تصنيع الأعلاف تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وتوفر جميع أنواع الأعلاف، كما تم مفاجأة العديد من السيارات المحملة بالأعلاف والتفتيش عليها.



وتستمر الحملات التفتيشية المفاجئة من وزارتي الزراعة والتموين والجهات الرقابية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعه حيال المخالفين.