الزراعة والتموين تزيدان معروض السلع الغذائية خلال الشهر الفضيل

بدأت وزارتا الزراعة والتموين استعدادتها لاستقبال شهر رمضان المبارك عبر زيادة معروض السلع الغذائية فى المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارتين، بتخفيضات تتراوح بين 15-20%.وتعمل وزارة الزراعة ممثلة فى قطاع الإنتاج والزراعة المحمية والمديريات الزراعية على زيادة معروض السلع الغذائية فى 352 منفذًا

بدأت وزارتا الزراعة والتموين استعدادتها لاستقبال شهر رمضان المبارك عبر زيادة معروض السلع الغذائية فى المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارتين، بتخفيضات تتراوح بين 15-20%.

وتعمل وزارة الزراعة ممثلة فى قطاع الإنتاج والزراعة المحمية والمديريات الزراعية على زيادة معروض السلع الغذائية فى 352 منفذًا على مستوى الجمهورية، بتخفيضات تتراوح بين 15-20%.

وتتوزع السلع المرتقب عرضها بين اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان ومنتجاتها المختلفة، ومواد البقالة والخضر والفاكهة.

قال الدكتور أسامة رسمى، رئيس قطاع التسويق فى وزارة الزراعة، إن منافذ وزارة الزراعة الثابتة والمتنقلة ستشمل جميع محافظات الجمهورية والقرى والمناطق النائية، نافيًا زيادة أسعار السلع فى منافذ الوزارة.

وعلى صعيد «التموين» تستعد الوزارة لاستقبال الشهر من خلال تجهيز نحو 500 ألف شنطة بسعر 75 جنيهًا، وإتاحة السلع بأسعار مخفضة فى المنافذ الثابتة والمتنقلة.

وتعتزم الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمضاعفة معروض اللحوم والدواجن المجمدة بفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات؛ استعدادًا لشهر رمضان المقبل.

ويجرى حاليا تحديد الكميات التى سيتم توزيعها على كل شركة بالإضافة إلى الفروع التى تتبعها، بالتزامن مع تكثيف طرح السلع الغذائية والمقررات التموينية بالمجمعات الاستهلاكية، خاصة اللحوم والدواجن والأسماك والسلع الغذائية. ومن المرتقب ألا تقل الكميات المرتقب طرحها عن 100 طن لكل فرع من فروع شركات المجمعات الاستهلاكية الأهرام والنيل والإسكندرية والمصرية والعامة لتجارة الجملة.

من جهته، قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«المال»، إنه يتم طرح الدواجن المستوردة بسعر 17 جنيهًا للكيلو الواحد، ومستمر طرحها بتلك الأسعار للمواطنين خلال شهر رمضان وحتى نفاد الكميات، بالإضافة إلى طرح اللحوم بسعر 60 جنيهًا للمجمدة، والسودانية الطازجة بسعر 80 جنيهًا.