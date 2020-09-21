«الزراعة» و«التعاون الدولي» يتفقدان محطة الفرز والتعبئة للحاصلات بالأقصر

قامت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي ، والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية نائبا عن وزير الزراعة وجوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة بزيارة إلي محطة الفرز والتعبئة للحاصلات الزراعية التصديرية والمعروفة باسم محطة الشهيد اللواء ماجد صالح بقرية طفنيس بمركز إسنا بمحافظة الأقصر والتي تم إنشاؤها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية من خلال مشروع دعم صغار المزارعين المصريين PREMIUM.

وأكد بيان لوزارة الزراعة أن هذه المحطة أول مركز تجميع وفرز وتصنيف وتعبئة وتخزين المحاصيل البستانية لصغار المزارعين في محافظة الأقصر، كما تم تفقد وحدة تبريد حيث شملت الزيارة تفقد مركز التدريب المجهز على أرض مستصلحة لإنتاج الطماطم، ووحدة تقطيع، بالإضافة إلى الوحدات الحديثة للمعالجة والتخزين، وذلك لمساعدة صغار المزارعين على تلبية متطلبات السوق من حيث الجودة والكمية.

وأوضح بيان لوزارة الزراعة أن المركز يعد نتيجة اتحاد ثلاث جمعيات زراعية (جمعية المطاعنة، جمعية اصفون وجمعية النجوع لتنمية المجتمعات الزراعية، والمحطة أنشئت عام 2015 بهدف تجهيز وأعداد الحاصلات الزراعية لصغار المزارعين العاملين بالتصدير وذلك لمساعدتهم للوصول للأسواق العالمية.

وكشف البيان أن المحطة ساعدت صغار المزارعين في تصدير منتجاتهم من الطماطم المجففة والطازجة إلى الأسواق الإيطالية والبرازيلية ودول الاتحاد الأوروبي، كما تم فتح أسواق بالدول العربية كالسعودية والكويت لتصدير العنب والمانجو، فضلاً عن السوق المحلية في مجال التمور.

ولفت البيان إلى أن حجم التصدير للموسم الشتوي الحالي بلغ 120 طن طماطم مجففة، و 130 طن عنب، و20 طن قرع عسلي، و60 طن مانجو.

أكد الدكتور سعد موسى أن هذا العمل يعد نتاج قصة تعاون جيدة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتعاون الدولي، وكذلك الوكالة الأمريكية ومساندة السفارة الأمريكية بالقاهرة، كما توجه بالشكر للسفير الأمريكي كوهين لحضوره وتفقده أنشطة المشروع.

وأضاف المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة أن إجمالي حجم تمويل المشروعات الزراعية من الجهات الدولية منذ 2014 حتى الآن بلغ حوالي 580 مليون دولار مشروعات تنموية هدفها الأول هو رفع معيشة صغار المزارعين ومجابهة مشكلة تفتيت الحيازات الزراعية والنهوض بالمحاصيل التصديرية والاهتمام بسلاسل القيمة لهذه المحاصيل، وكذلك إقراض المزارعين والتصنيع الزراعي ويبلغ اجمالى عدد هذه المشروعات 12 مشروعا منها خمسة ممولة من الوكالة الامريكية للتنمية معظمها منفذه في محافظات الصعيد.

كما أن وزارة الزراعة تولى اهتماما بإقامة مشروعات في المناطق النائية بمحافظات الجمهورية مثل مناطق شباب الخريجين بالبحيرة والإسكندرية والمنيا وأسوان.

والجدير بالذكر أن وفد وزارتي الزراعة والتعاون الدولى قد قاموا بزيارة لمحافظتي قنا والأقصر وقنا لتفقد المشروعات الزراعية الممولة من الجهات الدولية المانحة.