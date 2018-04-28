الزراعة والإيفاد يبحثان تنفيذ مرحلة جديدة من مشروعات التعاون المشترك

الصاوى أحمد استقبل الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور عبد الكريم سما المدير القُطرى لبرنامج التعاون بالصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد". وبحث الجانبان الموقف الحالى لبرنامج الفرص الاستراتيجية القُطرية، وأعمال البعثة الإشرافية التى تزور مصر حالياً، وذ

الصاوى أحمد

استقبل الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور عبد الكريم سما المدير القُطرى لبرنامج التعاون بالصندوق الدولى للتنمية الزراعية “إيفاد”.

وبحث الجانبان الموقف الحالى لبرنامج الفرص الاستراتيجية القُطرية، وأعمال البعثة الإشرافية التى تزور مصر حالياً، وذلك لإعداد مقترحات المشروعات الجديدة والتى سيتم تمويلها مستقبلا فى إطار استراتيجية التنمية الزراعية 2030.

واتفق الجانبان على تنفيذ مرحلة جديدة من البرامج فى مجال تعزيز كفاءة نظم الرى ومساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة فى الأراضى الجديدة وتقديم الدعم لهم وخلق الوظائف الجديدة للشباب فى هذا القطاع.

ومن جهته أشاد وزير الزراعة بدور الصندوق الدولى فى مصر فى دعم المشروعات التى تتعلق بمحاربة الفقر وتحسين الدخول لصغار المزارعين ورفع مستواهم الاقتصادى والاجتماعى، مؤكداً على عمق العلاقة بين مصر والصندوق، باعتباره من أهم المنظمات الدولية العاملة فى مجال التنمية الريفية لصعار المزارعين.

وأكد البنا ضرورة أن يتم التركيز من خلال البرنامج على المساهمة فى الحد من الفقر الريفى وتعزيز الأمن الغذائى فى مصر، من خلال تعزيز المهارات التقنية والقدرة التنظيمية للريفيين، وتعزيز الاستخدام الأمثل المستدام للموارد الطبيعية خاصة الأراضى والمياه من خلال تحسين الرى على مستوى المزرعة وإدارة المحاصيل لمزيد من الاستخدام التشاركى والعادل والفعال لموارد المياه والأراضى، كلك الاستخدام الاكثر كفاءة لمصادر الطاقة فى قطاع الزراعة، وتعزيز القدرة على التكيف مع جوانب تغير المناخ، مع تحسين وصول المزارعين الريفيين الفقراء الى خدمات ذات جودة أفضل مثل التكنولوجيا والتمويل والأسواق.

ومن جانبه رحب المدير القطرى للإيفاد، بتكثيف فرص التعاون مع مصر، لافتاً الى أنه سيتم التركيز خلال الفترة المستقبلية، على استهداف البرنامج للمحافظات الريفية، مع الوضع فى الاعتبار أن تتمشى تلك الخطط مع الاحتياجات والأولويات التى حددتها الوزارة فى الوقت الراهن.