الزراعة و«الألمانية للتعاون الدولي» تختتمان برنامج ابتكار

احتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي “جي آي زد”، بختام مشروع الابتكار الزراعي المنفذ من قبل الوكالة بالشراكة مع الوزارة، بالتعاون مع عدد من الشركات العاملة في مجال الابتكار الزراعي.

ومن جهته أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والمنسق الوطني لمشروع زيادة دخل صغار المزارعين، وأن الوزارة تحرص على دعم الشركات الناشئة في مجال الرقمنة الزراعية من خلال استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والتكنولوجيا الرقمية مما يتوافق مع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 المحدثة ورؤية مصر 2030، وذلك في إطار اهتمام ودعم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشار إلى أن التحول الرقمي يعد خطوة علي طريق المستقبل لمواكبة مختلف التطورات في مجال الزراعة، وإلى أن الزراعة تعتمد على العلم الحديث في إدارة المحاصيل وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وإدارة المياه ومكافحة ومقاومة الآفات والأمراض وكذلك الثروة الحيوانية والداجنة وأنه في ضوء ذلك تدعم الوزارة التطبيقات الرقمية المختلفة، وأطلقت كارت الفلاح الذي يتم استخدامه لتسهيل التعاملات المالية للمزارعين والحصول علي الخدمات والمستلزمات.

وقالت “ميريام فرناندو” مدير مشروع الابتكار الزراعي في جي آي زد مصر: يعد استخدام التكنولوجيا الرقمية عاملاً رئيسياً في تطوير قطاع الزراعة.. لذلك، يهدف برنامج ابتكار إلى تقديم عدد من الشركات الناشئة التي يمكنها تحويل العديد من التحديات الي تواجه القطاع إلى نقاط انطلاق من خلال الحلول الرقمية المبتكرة والمستدامة.

كما اشاد ممثلو الشركات العاملة في مجال الابتكار الزراعي، باهمية هذا المشروع، والذي يهدف الى تعزيز ودعم ريادة الأعمال في مجال الزراعة الرقمية في مصر من خلال دعم رواد الأعمال الحاليين والمحتملين، حيث يعد البرنامج، بداية حقيقية للشركات الناشئة المشاركة، في مجال الزراعة الرقمية في مصر، لتقديم أعمال أكثر ربحية وكفاءة وأمان وأكثر صداقة للبيئة والتي ستؤثر بشكل مباشر على نمو الاقتصاد”.

وخلال حفل الختام تم استعراض مجموعة متميزة قدمها المشاركون في البرنامج تشمل الزراعة الدقيقة والتصوير بالأقمار الصناعية وإدارة الصوبات الزراعية باستخدام طائرات مسيرة والأسواق الزراعية الإلكترونية. كما أسعدنا التفاعل الكبير من مجتمع ريادة الأعمال في مصر مع برنامج مسرعة الأعمال “ابتكار”، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة البحث عن رواد أعمال جدد و واعدين من جميع أنحاء الجمهورية للمشاركة في الدورة الثانية من برنامج ابتكار.”

وبلغ عدد المشاركين في المسابقة 15 فريقا من العاملين في قطاع الابتكار الزراعي، إذ شاركوا في مجموعة من ورش العمل والتدريبات وجلسات إرشادية فردية لتطوير وتنمية خدماتهم ومنتجاتهم.

وفي ختام البرنامج تم الإعلان عن تتويج 3 شركات ناشئة بجائزة مالية قدرها 50,000 جنيه مصرى، فضلا عن تقديم الدعم الكامل وضمان استدامة المشاريع الفائزة، وتنظيم فعالية للتشبيك بين الشركات الناشئة ومجموعات وشركات المستثمرين المختلفة لتقديم الدعم لبناء القدرات وربطها بالسوق التجاري والتمويل.

وتمثلت الشركات الفائزة في الآتي:

داچن: داچن هي منصة زراعية إلكترونية B2B تختص بمعاملات المؤسسات التجارية في مجال الدواجن وتتضمن حلول تكنولوجية مالية

مُصفّى: تطور شركة مُصفّى خلايا نحل حديثة وذكية مزود بها حساسات ذكية وأدوات لاتخاذ إجراءات تصحيحية من أجل الحفاظ على صحة الخلية واستمرارها وكذا انتاج عسل أفضل

انوفيشن فاكتوري: تهدف معامل انوفيشن فاكتوري إلى تحويل معظم عمليات الزراعة إلى عمليات آلية من خلال إنشاء روبوتات زراعية ذكية تناسب أراضي المزارعين التي تصل مساحتها إلى ٢٥ فدانا.