«الزراعة»: واردات مصر من الثوم الصيني لم تتوقف

أكد الدكتور أحمد العطار، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن الواردت الزراعية من الصين والصادرات المصرية الزراعية إليها تسير بصروة طبيعية، لافتا إلى أن آخر شحنة واردة من الثوم الصيني لمصر كانت يوم 26 يناير الماضي.

وأوضح العطار في تصريحات خاصة لـ”المال” أنه لا يوجد توقف لصادرات البرتقال إلى الصين أو واردات مصر من الثوم الصيني حتى الآن.

فيما أكد محسن البلتاجي، رئيس جمعية منتجي ومصدري الحاصلات البستانية “هيا “، أن الفترة الحالية شهدت موسم أعياد رأس السنة الصينية ولكن لا يوجد حتى الآن توقف لحركة الصادرات أو الواردات بشكل عام.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد قتل نحو 304 أشخاص في الصين، وفقا لبيانات إدارة الصحة الوطنية، اليوم الأحد، كما تأكدت 2590 حالة إصابة جديدة في الصين، وهي أعلى زيادة يومية منذ بدء انتشار الفيروس، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 14 ألفا و380 حالة.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تسجيل حالات إصابة في أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ واليابان وروسيا وإسبانيا وتايلاند والولايات المتحدة و14 دولة ومنطقة أخرى خارج البر الرئيسي للصين.

وأكد مسؤولون من قطاع الصحة في الولايات المتحدة، أمس السبت، حالة إصابة ثامنة بفيروس كورونا الجديد، وقالت وزارة الدفاع الأميركية إنها ستوفر مأوى للوافدين من الخارج الذين قد يتطلب الأمر وضعهم في حجر صحي.