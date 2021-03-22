اقتصاد وأسواق

«الزراعة» و«إيكاردا» ينفذان يوم حقل لبرنامج التعاون البحثي المشترك في محطة البحوث الزراعية بسدس

أعلنت وزارة الزراعة مبادرة لدعم المزارعين بالتعاون مع ايكاردا
الصاوي أحمد 9:49 م, الأثنين, 22 مارس 21 9:49 م, الأثنين, 22 مارس 21

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نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، وأكاديمية البحث العلمي، والمركز الدولي للزراعة في المناطق الجافة “إيكاردا”، يوم حقل لبرنامج التعاون البحثي المشترك مع إيكاردا، وذلك بمحطة البحوث الزراعية بسدس.

وشهد فعاليات اليوم وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلا في مركز البحوث الزراعية، برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس المركز يرافقه الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور علي أبو سبع المدير العام للمركز الدولي للزراعة في المناطق الجافة “إيكاردا” والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية ولفيف من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية وأساتذة الجامعات المصرية والفريق البحثي لإيكاردا.

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وشمل برنامج اليوم، زياره البرنامج البحثي للمحاصيل البقولية: الفول البلدي والعدس والحمص، وبرنامج بحوث القمح، حيث أبدى الحضور إعجابهم بالبرامج البحثية والأصناف و السلالات الحديثة من محاصيل: الفول والعدس والحمص.

كما تم التنويه لإنتاج سلالتي قمح متحملة للحرارة نتيجة للتعاون المثمر مع إيكاردا، كما أبدي الحاضرون إعجابهم بأصناف الفول جيزة ٧١٦ و جيزة ٨٤٣ المتحملة للهالوك مع إنتاجية عالية تتجاوز ١٥ إردبا للفدان.

ومن جانبه، ثمن الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، التعاون بين مركز البحوث الزراعية، والمركز الدولى للزراعة فى المناطق الجافة، والذي بدأ منذ عام ١٩٧٩، وذلك بهدف تحسين إنتاجية محاصيل: القمح، والفول البلدى، والحمص، والعدس، والشعير، وذلك من خلال الاستفادة من التراكيب الوراثية الخاصة بإيكاردا والناتجة من برامج التربية لديهم.

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وأكد رئيس أكاديمية البحث العلمي علي أهمية البحث العلمي الزراعي ودعم الأكاديمية من خلال الحملات القومية والرغبة المشتركة في زيادة الدعم لهذا القطاع الحيوي واقتراح جائزة لأفضل مربي، صنف، برنامج تطبيقي لتشجيع الباحثين على التطوير والإبداع.

كما أكد مدير الايكاردا علي أهمية التعاون مع مصر كشريك استراتيجي والحرص علي استمرار هذا التعاون.

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وأكد مدير معهد المحاصيل علي أن المعهد لا يدخر جهدا في تطوير برامج التربية والتكنولوجيات الموفرة للمياه وتحقيق الاستفادة المثلي من وحدتي الأرض والمياه.

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بقلم الصاوي أحمد

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