الزراعة: نصدر 3.5% فقط من الخضراوات والفاكهة

30 مليون طن منتجات طازجة سنويًاالصاوى أحمد تنتج مصر سنويا 30 مليون طن من الخضراوات والفواكه الطازجة، لا نصدر منها إلا 3.5 مليون طن فقط بنسبة 3.5%، وذلك الأمر يحتاج إلى مزيد من الحلول العاجلة لضمان جودة هذه المنتجات وتصدير كميات كبيرة منها.وأكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة و



30 مليون طن منتجات طازجة سنويًا

الصاوى أحمد



تنتج مصر سنويا 30 مليون طن من الخضراوات والفواكه الطازجة، لا نصدر منها إلا 3.5 مليون طن فقط بنسبة 3.5%، وذلك الأمر يحتاج إلى مزيد من الحلول العاجلة لضمان جودة هذه المنتجات وتصدير كميات كبيرة منها.

وأكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ورئيس لجنة التشريعات بالوزارة، فى تصريحات خاصة لجريدة “المال ” أن “الحكومة” تستهدف زيادة معدلات التصدير الزراعي عبر زيادة جودة المنتجات والرقابة على الصادرات التي تعتمد على تطبيق معايير الممارسات الزراعية الجيدة أو المعروفة بالجلوبال جاب التي يلتزم أي مصدر بالتوافق مع هذه القواعد المعمول بها عالميا.

وكشف أن التعديلات الجديدة التى أجراها الحجر الزراعى، يجرى بموجبها فحص الشحنة التصديرية مرتين قبل التصدير الأولي عبر المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات الذي يحلل العينات لكل الأصناف المصدرة ومن خلال عينات ممثلة للشحنة، على أن تخضع لإجراءات وقواعد فحص إضافية فى منافذ الحجر الزراعى بالموانئ والمطارات من خلال عينات مماثلة أيضا.

واستحدثت وزارتا الزراعة والصناعة والتجارة آليات جديدة للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية من خلال تدقيق وفحص الشحنات، وإلزام المصدر بالحصول على شهادة جودة من الحجر الزراعى وتطبيق معايير الجودة العالمية “الجلوبال جاب ” من خلال جميع مراحل الزراعة منذ رمي البذرة وحتى الحصاد والتصدير.



وبحسب المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فإن قيمة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة خلال الموسم المنتهى آخر أغسطس الماضي بلغ 2.1 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار قبل عام.