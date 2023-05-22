الزراعة: نستهدف زيادة الاكتفاء الذاتى من القمح إلى 70%؜.. وكيلو اللحم بـ225 جنيها بمنافذنا

أكد علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة تستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح إلى 70%؜ وكذلك رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية.

وأشار إلي التوسع في المساحة المزروعة من القمح من أجل الوصول إلى 3 ملايين و600 ألف فدان ، منوها إلى أن الوزارة استهدفت زيادة المساحة المزروعة من المحاصيل التعاقدية لتقليل الاستيراد منها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الإثنين ، برئاسة الدكتور فخري الفقي ، لمناقشة موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي 2024/2023.

وأكد عبد المحسن ، أن مصر تمتلك حوالى 7.5 مليون رأس من الثروة الحيوانية منها حوالي 4.5 مليون من الأبقار والماشية و3 ملايين من الأغنام والماعز.

وكشف رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزارة الزراعة تبيع كيلو اللحم البلدي بسعر 225 جنيها من خلال منافذها ومنها منفذ الوزارة بالدقي.

وتابع عبد المحسن: “عملنا جهد كبير لمواجهة ارتفاع الأسعار وأدعو المواطنين تروح تشوف بنفسها وتشترى كيلو اللحم البلدي بـ 225 جنيها وهتلاقوا طوابير هناك وكلامنا حقيقي ودي الأسعار اللي بنطرحها فعلا”.