الزراعة: نستهدف ترشيد المياه والقرار يشمل محاصيل أخرى

المرسى عزت والصاوى أحمد: قال حمدى الغزالى، أحد كبار ملاك مضارب الأرز، إن خفض المساحات المزروعة بالأرز من 1.1 مليون فدان إلى 724 ألف فقط سيكبد الشركات خسائر فادحة، و يشرد نحو نصف مليون شخص من العاملين بها. وأضاف -…

المرسى عزت والصاوى أحمد:

قال حمدى الغزالى، أحد كبار ملاك مضارب الأرز، إن خفض المساحات المزروعة بالأرز من 1.1 مليون فدان إلى 724 ألف فقط سيكبد الشركات خسائر فادحة، و يشرد نحو نصف مليون شخص من العاملين بها.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن القرار رفع سعر طن الأرز إلى 4500 جنيه، بدلا من 4 آلاف، وهو ما ينذر بمزيد من الصعود خلال الفترة المقبلة.

وكشف عن أن الشركات التى تورد الأرز لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تواجه صعوبة حاليا فى توفير الكميات المطلوبة، مؤكدا أن الحل يتمثل فى فتح باب استيراد الأرز الشعير، ومن ثم تشغيل المضارب المتوقفة، لتلافى تسريح العمال.

وأوضح أن السوق تشهد ارتباكا حاليا، بسبب قرار خفض مساحات الأرز، والذى يهدد بتشريد آلاف العمال ما لم يتم تدارك ما حدث بخطوات جادة وسريعة، للحيلولة دون وقوع تلك الكارثة على حد تعبيره.

وتبدأ زراعة الأرز اعتبارا من أبريل المقبل، ليبدأ الحصاد فى أغسطس وسبتمبر.

يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تحظر استيراد الأرز الشعير خشية إصابة السلالات المصرية، والتى تعد من أجود الأنواع فى العالم، بأى آفات قد تؤثر على زراعة المحصول مستقبلا.

وتحظر وزارة التجارة والصناعة، تصدير الأرز إلى الخارج، للحفاظ على أسعاره محليا عند مستويات مقبولة.

ويلجأ العديد من تجار الأرز إلى تصديره إلى الخارج، بأسعار تتراوح بين «650 – 700» دولار للطن بطرق ملتوية، رغم قرار الحظر.

وقال د.صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة، إن «الوزارة» بدأت تطبيق إستراتيجية جديدة لتعظيم الاستفادة من الأرض والمياه، مشيرا إلى أنها تشمل محاصيل القمح والذرة الصفراء والذرة البيضاء والفول والأرز.

وأعلنت «الزراعة» نهاية يناير الماضى، قائمة تضم 42 صنفا غير شرهة فى استهلاك المياه، من هذه المحاصيل سيجرى إكثارها خلال الفترة المقبلة، وحظرت 52 صنفا من التقاوى التقليدية، فيما قررت وزارة الري تقليص مساحة الأرز فى الموسم المقبل، من مليون و100ألف فدان، إلى 724 ألفا و22 فدانا، تكفى لتغطية الاستهلاك المحلى.

وانطلقت منذ أيام الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه فى الزراعة والشرب، بمشاركة وزارات الرى والزراعة والإسكان والأوقاف، وتم استخدام المنابر لتوعية المواطنين، بأهمية الحملة والمشاركة فيها.

وأوضح «الحداد» أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، إضافة محاصيل أخرى لضبط منظومة التقاوى فيها، وهى الموز والبرسيم.

وتستهلك مصر سنويا 3.2 مليون طن أرز – يتم إنتاجها من 4 ملايين طن أرز شعير تقريبا – وينتج الفدان 5 أطنان من الأرز الشعير فى المتوسط سنويا.

وأكد عادل الغندور، الخبير الزراعى، أن الحكومة تدرك خطورة مشكلة نقص المياه فى مصر المترتبة على إقامة سد النهضة الإثيوبى وهو ما يهدد الزراعة التى تستهلك %80 من المياه المتاحة، وقد بات من غير الجائز السماح بنفس مساحة الأرز السابقة.

وأوضح أنه رغم أن الحكومة تسعى إلى توفير السلع على البطاقات وفى الأسواق، فإن احتكار التجار للأرز يحول دون ذلك، وبالتالى تلجأ إلى تغطية العجز عبر استيراد الأرز الهندى وإضافته إلى البطاقات.