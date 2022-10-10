الزراعة : نستهدف الوصول بمساحة القمح والشعير إلى 228 ألف فدان في مطروح

تستعد محافظة مطروح حاليا لموسم زراعة القمح والشعير الموسم المقبل بمساحة 228 ألف فدان عبر الزراعة المروية والزراعية المطرية.

وكشف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن المستهدف زراعته من القمح بالمحافظة يبلغ 18 ألف فدان زراعات مروية وحوالي 10 آلاف فدان قمح من الزراعات المطرية وحوالي 200 ألف فدان شعير زراعات مطرية ، كما تم التنسيق مع وزارة الزراعة لدعم توريد التقاوى بنسبة 50% للتيسير على المزارعين.

وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، أن كميات تقاوي القمح المطلوبة نحو 150 طنا وصل منها 50 طنا اليوم الإثنين ، بعدد 1665 شيكارة زنة 30 كيلوجراما.

ولفت المهندس إلى أنه ينتظر توريد الكميات المطلوبة من الشعير قريبا بنحو 250 طنا، وسيتم توزيع تقاوي القمح الشيكاره 30 كيلوجرام بسعر 200 جنيه وذلك بعد الدعم من وزارة الزراعة بنسبة50 % ، وشيكارة الشعير 30 كيلوجراما بسعر 260 جنيها بعد الدعم من وزارة الزراعة بنسبة 50% وذلك تيسيرا على المزارعين.

وأكد محافظ مطروح على أهمية تحقيق الاستفادة من كميات التقاوى الواردة والمنتقاة لتحقيق الإنتاجية المستهدفة وتعريف المزارعين بمناطق توزيعها من خلال مديرية الزراعة والجمعيات الزراعية وفق الضوابط المنظمة.