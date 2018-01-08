الزراعة: نستهدف إنتاج 19 مليون جرعة أمصال بيطرية العام الحالى

الصاوي أحمد تستهدف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنتاج 19 مليون جرعة لقاحات بيطرية لصالح قطاع الثروة الحيوانية في مصر، خلال العام الحالي، أهمها لأمراض الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة، وذلك بالاعتماد على الخطوط الجديدة التى تمت إضافتها في معامل معهد بحوث الأمصال واللقاحات التابع لمركز البحوث

الصاوي أحمد

تستهدف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنتاج 19 مليون جرعة لقاحات بيطرية لصالح قطاع الثروة الحيوانية في مصر، خلال العام الحالي، أهمها لأمراض الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة، وذلك بالاعتماد على الخطوط الجديدة التى تمت إضافتها في معامل معهد بحوث الأمصال واللقاحات التابع لمركز البحوث الزراعية في العباسية، بزيادة مليون جرعة على 2017.

أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الإنتاج الحيواني، أن الوزارة تستهدف زيادة إنتاج الأمصال واللقاحات محليًا من خلال زيادة الطاقات في معهد الأمصال في العباسية التابع للوزارة، بالتوازي مع خطة إضافة الطاقات الجديدة من القطاع الخاص.

يشار إلى أنه جارٍ إنشاء 4 مصانع جديدة في مدينة أكتوبر والعاشر من رمضان، مخصصة لعترات الأمراض الحيوانية والداجنية، ما يزيد حجم الاكتفاء الذاتي للأمصال واللقحات البيطرية لـ30% بدلًا من 20 % فقط حاليًا.

وقالت “محرز ” إن تلك الجهود تتم بالتوازي مع حملة إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمزارع في مصر عبر تسجيل وترقيم المزارع المنتشرة في مصر، لسرعة مواجهة المرض عبر قاعدة بيانات موحدة وحديثة بها كل البيانات المطلوبة عن عدد الحيوانات وجهود التحصين والأمراض المنتشرة لسرعة التعاطي مع اكتشافات البؤر الجديدة.

وتحتاج مصر سنويًا إلى 50 مليون جرعة لعترات الأمراض الحيوانية المختلفة، خاصة الحمى القلاعية ومرض طاعون المجترات الصغيرة ومرض الجلد العقدي، وتعتبر 80% من الأمصال واللقاحات المخصصة للأمراض الحيوانية المستخدمة في مصر مستوردة.

كما أنه جار العمل حاليًا على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الزراعة والتخطيط وهيئة المساحة العسكرية لإنشاء نظام جغرافي متكامل، يشمل قاعدة البيانات القائمة في وزارة الزراعة وأيضًا خرائط إلكترونية يتم تحديثها دوريًا من خلال هيئة المساحة العسكرية، عبر الاعتماد على أبرز التقنيات الحديثة وصور الأقمار الصناعية.

ونشرت “المال” مؤخرًا خبر انتهاء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من أعمال رفع قواعد البيانات والإحداثيات لمزارع الإنتاج الحيوانى الصغيرة والمتوسطة، فى 4 محافظات خلال العام الحالي، هي الأقصر وأسيوط والبحيرة والمنوفية، وبحسب بيانات الحصر ورفع الإحداثيات للمزارع الصغيرة والمتوسطة، فقد بلغ عدد المزارع 3756 مزرعة، فى المحافظات الأربع، احتوت على 158 ألف رأس ماشية.

وأكد تقرير صادر عن «الزراعة» ونشرته “المال” مؤخرا، أنه لأول مرة يتم اللجوء إلى أجهزة المسح الجغرافي «GPS» التى تعتمد على تقنيات التليفون المحمول «Mobile Application» فى الحصر، وذلك لوضع قاعدة بيانات تمثل خريطة إلكترونية للثروة الحيوانية فى مصر، لمواجهة الأمراض الوبائية بفاعلية.

وقالت نائب وزير الزراعة لشئون تنمية الثروة الحيوانية، حينها، إن وزارة الزراعة بدأت خطة متكاملة لمواجهة الأمراض الوبائية عبر شقين الأول: إعداد خريطة إلكترونية عن القطاع فى مصر بواسطة رفع معلومات عن القطاع عبر قاعدة بيانات إلكترونية، والثانى: عبر لجان التحصين الوقائى التى تنفذ حاليا المرحلة الثانية من الوقاية ضد مرض الحمى القلاعية فى المحافظات.

وأشارت إلى أن خطة الخريطة الإلكترونية لقطاع الثروة الحيوانية، تستهدف سرعة القضاء على مرض الحمى القلاعية، عبر الاستجابة السريعة لتوفير الأمصال واللقحات فى حالة اكتشاف إحدى البؤر المصابة.

وعلي صعيد مواجهة مرض الحمي القلاعية نجحت “الوزارة” ممثلة في قطاع الطب الوقائي من تحصين 3 ملايين رأس منذ انطلاق المرحلة الثانية من التحصين في 10 نوفمبر الماضي في كل المحافظات وفقًا لآخر تقرير صادر من الوزارة.