الزراعة : ندوة إرشادية عن معوقات إنشاء المناحل

أقام معهد بحوث وقاية النباتات ندوة إرشادية للمهتمين بمجال تربية النحل و إنتاج العسل تحت عنوان “معوقات إنشاء المناحل في صعيد مصر”بسوهاج يوم 18 أغسطس الجارى.

ويأتي إهتمام المعهد بتنمية مهارات المهندسين والمرشدين الزراعيين و أصحاب المناحل و المهتمين بإنشاءها وفقا لخطة التنمية المستدامة 2030 و لتكليفات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتنفيذ خطة نشر ثقافة إنشاء المناحل و إنتاج العسل بمحافظات مصر كمشروع لتنمية القرية المصرية لتدريب المهتمين بهذا المجال بهدف نشر الوعي بأهمية مشروع المناحل.

وقد حاضر بالندوة الدكتور أحمد رمضان مزيد المتخصص في تربية و تغذية النحل ،واشتملت على التعرف على مكونات المنحل النموذجى وشروط إنشاء المناحل و أهم السلالات المرباة في مصر ومميزاتها ،والتعرف على افراد الطائفة ودورة حياتها واعمالها داخل وخارج الخلايا ،بالإضافة الى شرح لأهم الآفات والأمراض التى تصيب نحل العسل وطرق مكافحتها .

وأشار الدكتور طارق عفيفى وكيل المعهد للارشاد والتدريب أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الإرشادية التى ينظمها المعهد لخدمة المجتمع الزراعى .

أشرف علي الندوة دكتورة عزة عبدالجواد رئيس الفريق البحثي بفرع المعهد بشندويل.