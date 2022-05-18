الزراعة: ندوة إرشادية بالمنوفية للحد تأثير التغيرات المناخية علي محصول المانجو

عقدت وزارة الزراعة ندوة عن الاثار السلبية للتعيرات المناخية على الاخصاب والعقد الصغير فى ثمار المانجو بالمنوفية.

أكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أن مرحلة التزهير والاخصاب والعقد من اكثر الفترات الحساسة و اكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، وأن اشجار المانجو تتعرض للكثير من المشاكل والتحديات بسبب تعرضها للموجات الحارة أوشديدة الحرارة وتزيد المشاكل لو كانت فى مراحل حرجة من عمر شجرة المانجو مثل (مرحلة التزهير ومرحلة الاخصاب وبداية العقد )ومايؤدى الى تدهور محصول المانجو بشكل ملحوظ وخسارة منتج محلى تصديرى.

وأوضح أن محاور الندوة تتضمن أهم المشاكل الناتجة عن التغيرات المناخية أسباب فشل الاخصاب فى ازهار المانجو وتأثير فترة التقلبات المناخية الحادة على معدلات العقد والتساقط لثمار الحديثة مثل تأخر العقد.



وكشف أهم التوصيات والإحتياجات لاشجار المانجو اثتاء الموجة شديدة الحرارة وبعد مرور الموجة الحارة منها:

احتياطات استباقية قبل حدوث الموجة شديدة الحرارة واثناء وبعد الموجة الحارة, وكيفية الحفاظ على عقد ثمار جيد وبعض العمليات الفنية خلال هذه الفترة الحرجة للحد من اثار السلبية التغيرات المناخية.



ونوه البيان بأن مشكلة الامراض الفطرية مثل البياض الدقيقى ولفحة الازهار وطفى الازهار والتكتل الزهرى والخضرى العفن الهبابى تنتشر بكثافة بسبب التغيرات المناخية المؤاتية لنمو الفطريات ، وانتشار الاصابة فى اشجار المانجو .