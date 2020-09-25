الزراعة : نجري فحصا شاملا لطيور المزارع ولا صحة لعودة أنفلونزا الطيور

ونوهت وزارة الزراعة إلى أنه تم تنفيذ حملة التحصينات ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية في المحافظات وأسفرت عن تحصين (1,333,383) طائر في أغسطس 2020

رصدت الحكومة ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، من أنباء بشأن ظهور سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في مصر.

وفي تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الزراعة أنه لا صحة لظهور سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في مصر، مُوضحةً أن هناك إجراء فحص دوري شامل يتم لطيور المزارع، ولا يُصرح بنقل الطيور الحية إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من أية أمراض أو أوبئة.

وأشارت الوزارة لقيام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE”، بإدراج مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، وذلك يساهم في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتشجيع الاستثمار الداجني.

ونوهت وزارة الزراعة في سياق متصل، إلى أنه تم تنفيذ حملة التحصينات ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية في مختلف محافظات الجمهورية، وأسفرت عن تحصين (1,333,383) طائر خلال شهر أغسطس2020.

وأشارت أنه تم إصـدار شهادات الأمان الحيوي للمزارع التي يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوي بعد معاينتها، وبلغ إجمالي عدد المزارع التي تـم معاينتها (940) مزرعة خلال نفس الفترة.

وزارة الزراعة: إجمالي عدد الطيور المنقولة بين المحافظات بلغ 3,268,173 طائرا

وبلغ إجمالي عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية والتي تتبع المديريات البيطرية في المحافظات (2924) تصريحاً، وبلغ إجمالي عدد الطيور المنقولة بين المحافظات ( 3,268,173) طائر.

وأشارت إلى أنه في إطار جهود الدولة للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، يجري تنفيذ استراتيجية خاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور ، تهدف إلى السيطرة على المرض.

وتابعت أن ذلك من خلال إجراءات التقصي الوبائي النشط التي يتم تطبيقها في جميـــع محافظات الجمهورية وفى أسواق بيع الطيور، حيث يتم تطبيق الأمان الحيوي في المزارع، ومعاينة المزارع ومصانع الأعلاف وإعداد شهادات الأمــــان الحيوي، تمهيداًً لاستصدار ترخيص تشغيل لها.

ويتم متابعة المزارع والحضانات بنطاق الوحدات البيطرية وعمل اختبار فحص ما قبل البيع لإصدار تصاريــح البيع والنقل، وعمل دورات تدريبية لأصحاب المزارع لزيادة الوعي لهم والاستفادة القصوى من تطبيق شروط الأمان الحيوي لمنع انتشار الأمراض بين المزارع.

وذلك فضلاً عن تنفيذ خطة التحصين الموجه في نطاق التحصين حول البؤرة وتحصين الحضانات على مستوى الجمهورية بجرعتين (جرعة أولية، وجرعة منشطة) قبل تسويقها.

ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار .

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وقد تؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين.