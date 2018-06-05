الزراعة: نجاح منظومة تقاوي القمح الجديدة في زيادة الإنتاجية

- البنا: نستهدف مضاعفة المساحة المنزرعة.. الموسم المقبل الصاوي أحمد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح منظومة تقاوي القمح الجديدة، والخاصة بإلغاء درجة المسجل، وحصول المزارع على التقاوي المعتمدة بعد درجة الأساس مباشرة. وأكد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح…

– البنا: نستهدف مضاعفة المساحة المنزرعة.. الموسم المقبل





الصاوي أحمد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح منظومة تقاوي القمح الجديدة، والخاصة بإلغاء درجة المسجل، وحصول المزارع على التقاوي المعتمدة بعد درجة الأساس مباشرة.

وأكد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم تطبيق هذه المنظومة على مساحة 455 ألف فدان، في محافظات: الدقهلية، الشرقية، المنيا، الوادي الجديد فضلًا عن شرق العوينات، بهدف زيادة الإنتاجية الرأسية للمحصول وحصول المزارع على درجة نقاوة عالية.

وأوضح البنا أن تلك المنظومة أسهمت في تحقيق زيادة بإنتاجية الفدان الواحد بنسبة تتراوح بين 15 و20% في محافظتي الشرقية والدقهلية، أي بزيادة تتراوح بين 2.4 و2.7 إردب في الفدان الواحد، وبين 29 و33% في شرق العوينات ومحافظة المنيا، بمتوسط زيادة 5 أرادب للفدان.

وأشار إلى أنه تم تحديد الأصناف التي تتناسب مع كل محافظة من المحافظات التي تم فيها تطبيق المنظومة الجديدة، وهي: بني سويف 1،5، 6 في محافظة المنيا، وسدس 12 ومصر 1 بمحافظة الوادي الجديد، وجميزة 11، وجيزة 171 بالشرقية، ومصر 1، و2، وجميزة،11 وجيزة 171 بالدقهلية.

وشدد على أهمية هذه المنظومة في زيادة إنتاجية وحدة المساحة والمياه، وتوفر 20% من المياه المستخدمة في الري، وكمية المحروقات نظرًا لتقليل ساعات التشغيل اللازمة للري.

وقال البنا “الوزارة تستهدف زيادة السماحة المنزرعة بمنظومة التقاوي الجديدة خلال الموسم 2018- 2019 لتصل إلى حوالي مليون فدان، يتم مضاعفتها في الموسم التالي 2019- 2020، بحيث يتم تغطية المساحات المزروعة بالقمح على مستوى الجمهورية بمنظومة التقاوي الجديدة تدريجيًا، بما يسهم بشكل كبير في زيادة إنتاجية المحصول”.

كان الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أصدر قرارًا وزاريا حمل رقم 437 لسنة 2017، والذي نص على قيام الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي في التحول التدريجي لإنتاج تقاوي القمح بدرجة إكثار معتمد 1 من درجة إكثار الأساس مباشرة بداية من الموسم الزراعي 2017/ 2018.