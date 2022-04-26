الزراعة: مفاوضات لفتح أسواق 12 دولة أمام صادرات الحاصلات المصرية

تتفاوض وزارة الزراعة حاليا لفتح أسواق 12 دولة أمام صادرات المنتجات الزراعية المصرية، بحسب تصريحات للدكتور أحمد العطار، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعى.

وأوضح العطار أن قائمة الأسواق المتوقع دخول المنتجات المصرية إليها تتضمن السوق الأمريكية أمام كل من الموالح والمانجو .

وأكد العطار لـ«المال» أن المفاوضات الحالية تشمل أيضا تصدير الموالح لدولة تشيلى، وباقى أصناف الموالح ما عدا البرتقال لنيوزلندا، والبطاطس لكوريا الجنوبية، والموالح والعنب والبطاطس للفلبين.

وتضم المفاوضات أيضا السعى لتصدير الموالح لتايوان وباكستان، والعنب والرمان والبلح لفيتنام، والبصل لباراجواى، وتصدير الموالح والبصل والعنب للإكوادور، والموالح والعنب لتايلاند، والعنب للأرجنتين .

وأضاف العطار أن ضمان مستقبل الصادرات الزراعية المصرية عالميا وزيادتها تستلزم التواجد فى الأسواق البديلة، والتى تمثل بعدا استراتيجيا للأسواق الحالية -حسب قوله.

وطبقا لمدير الحجر الزراعى فإن المفاوضات تشمل إرسال الملف الفنى المصرى للدولة المستوردة فضلا عن قيام الوفود بإجراء زيارات للمزارع المصرية، مشيرا إلى أن فتح سوق واحدة يتطلب عاما أو أكثر من المفاوضات وقد يزيد الوقت على ذلك.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة، قد أكد أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة من أجل دعم الصادرات، من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعى.

وأضاف القصير أن صادرات الموالح بلغت العام الماضى مليونا و805 آلاف و893 طنا، إضافة إلى تصدير 650 ألفا و340 طن بنجر العلف، ليحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 614 ألفا و424 طن بطاطس لتحتل المرتبة الثالثة، ورابعا جاء البصل بإجمالى 276 ألفا و141 طنا.

فى حين احتل العنب المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 143 ألفا و450 طنا، بينما جاءت صادرات مصر من البطاطا بالمركز السادس بكمية بلغت 113 ألفا و598 طنا، وحلّ الرمان سابعا بإجمالى 86 الفا و629 طنا، تليه فى المركز الثامن المانجو بإجمالى 38 ألفا و132 طنا.