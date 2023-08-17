الزراعة: معهد البساتين يواصل تدريب طلاب الجامعات مجانا

يواصل معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة للأسبوع السابع على التوالى التدريب الصيفى المجانى لطلاب الجامعات المصرية .

وصرح د. احمد حلمي مدير المعهد ان هذا الأسبوع سوف يتم تنفيذ برنامج تدريبى لعدد 200 طالب وطالبة من قسمى الانتاج النباتي وقسم البساتين من كليات الزراعة لجامعة عين شمس وجامعة القاهرة وجامعة بنى سويف وجامعة بنها وجامعة المنيا و جامعة اسوان وجامعة جنوب الوادي حيث تضمن البرنامج التدريبى على تدريب الطلاب على الاعمال الفنية الزراعية واعمال المشاتل وعمليات الاكثار بالطرق العادية وبنظام زراعة الأنسجة وتضمن ايضا التعريف بدور وزارة الزراعة فى تحقيق الامن الغذائى من خلال المشاريع القومية الزراعية والتى تتضمن التوسع الافقى والرأسى فى الانتاج الزراعى.

وكشف بيان للمعهد أنه كما تم التعريف ايضا بأقسام ووحدات المعهد البحثية و رؤية وأهداف المعهد ورسالته فى تطوير قطاع الزراعة لمواجهة التغيرات المناخية المتطرفة ومساهمة المعهد فى حل بعض المشكلات القومية لتوفير السلع الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمستهلك المصري وتقليل الإستيراد والحد من الاثار السلبية للتغيرات المناخيه بالإضافة الى تدريب الطلاب على الأساليب الحديثة فى مجال تداول المنتج الزراعي البستانى وكيفية تقليل الفاقد من مرحلة الجمع حتى وصول المنتج للمستهلك.



من جانبه أكد د . رمضان محمد وكيل المعهد للارشاد والتدريب أن البرنامج التدريبى يهدف الى زيادة وعى الطلاب بكيفية التغلب على الاثار المناخية المتغيرة والاثار السلبية للاوبئة مثل فيروس كورونا والحروب العالمية بالإضافة الى تدريب الطلاب على الممارسات المعمليه الجيدة و كيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة.



كما تم التدريب بأفرع المعهد المختلفة على مستوى الجمهورية( ديوان المعهد وأقسامه المختلفة – أقسام الخضر والنباتات الطبية والعطرية بالدقى – محطة بحوث البساتين بالمنصورة – مزرعة قها – محطة بحوث شندويل – محطة بحوث المراشدة – محطة بحوث كوم امبو – الحديقة النباتية بأسوان ).