الزراعة : معهد أمراض النباتات يتابع حالة محصول القمح

فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بالمتابعة الميدانية للمحاصيل الإستراتيجية؛ وأهمها محصول القمح لرفع الإنتاجية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتفعيلًا لدور غرفة عمليات متابعة محصول القمح، قام د. أشرف السعيد خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، بحضور اجتماع مجلس قسم بحوث أمراض القمح،

ووجّه باحثي القسم في مقر القسم بالجيزة وفي المحطات البحثية المختلفة بعمل لجان للمرور على زراعات القمح خلال موسم نمو القمح للاكتشاف المبكر للإصابات المرضية،

وخاصة مرض الصدأ الأصفر بمحافظات الشرقية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، الإسكندرية وبنى سويف؛ وذلك لخطورة هذا المرض على محصول القمح.

وأكد توفير كل الإمكانيات لتنفيذ هذا المرور ليغطي أكبر مساحة من القمح، وأنه سوف يتابع تقارير المرور شخصيًّا، وسوف يقوم الباحثون بتقديم تقرير أسبوعي عن عمليات المرور فى المحافظات المختلفة، كما تفقّد صوب القسم ووعد بتوفير جميع المستلزمات للصوب للعمل بأعلى كفاءة.

كما صرح بأن هناك تنسيقًا مستمرًّا خلال موسم القمح بين باحثي المعهد وباحثي معهد المحاصيل الحقلية فى جميع محافظات مصر، وذلك ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح؛ وذلك بمتابعة المحافظات المختلفة من حيث موقف مرض الصدأ الأصفر والمرور على زراعات القمح، بمشاركة مهندسى الإرشاد والمكافحة فى كل محافظة لاكتشاف أية إصابات بمرض الصدأ الأصفر.

كما قام أيضًا بزيارة مفاجئة لقسم بحوث الأمراض الفيروسية؛ وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأقسام ومعامل المعهد،

حيث تفقّد سير العمل بالقسم، واجتمع “خليل” بالباحثين، واستمع إلى شكواهم، ووعد بحل جميع هذه الشكاوى؛ لتذليل العقبات التى تواجه الباحثين فى العمل.

وأكد ضرورة بذل مزيد من الجهد فى العمل للارتقاء بمستوى البحوث وضرورة تنفيذ البحوث التطبيقية ذات المردود المباشر على زيادة الإنتاجية للمحاصيل.