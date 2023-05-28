الزراعة: معرض «خير مزارعنا لأهالينا» يوفر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة معرض خير مزارعنا لأهالينا والمقام على هامش معرض زهور الربيع في المتحف الزراعي بالدقي.

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أن ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحاربة الغلاء وفي ضوء توجيهات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة إن المعرض مستمر لمدة شهر بالمتحف، مشيرا إلى مبادرة وزارة الزراعة “خير مزارعنا لأهالينا” معنية بتوفير جميع السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة وبعض الشركاء من القطاع الخاص والبيع للمواطنين بأسعار تنافسية.

وأضاف “صالح” أن معرض خير مزارعنا لأهالينا يشارك فيه أكثر من 50 عارضا على مساحه 600 م ويحتوى على جميع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية، والمعرض مفتوح للجمهور يوميا طوال أيام الأسبوع من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.