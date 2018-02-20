الزراعة: معالجة 63 ألف فدان مانجو من العفن الهبابي

الصاوي أحمد: كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، عن الانتهاء من معالجة 63 ألفا و852 فدانا منزرعة بأشجار المانجو بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية، ضد الحشرات القشرية المسببة لظاهرة العفن الهبابى لأشجار المانجو، مصابة بهذه الحشرة بالمحافظتين. وأوضح

الصاوي أحمد:

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، عن الانتهاء من معالجة 63 ألفا و852 فدانا منزرعة بأشجار المانجو بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية، ضد الحشرات القشرية المسببة لظاهرة العفن الهبابى لأشجار المانجو، مصابة بهذه الحشرة بالمحافظتين.

وأوضح التقرير أن المساحة المنزرعة بأشجار المانجو المصابة بمحافظة الإسماعيلية والتي تم الانتهاء من تقليمها بلغت حوالي 52 ألفا 146 فدانا، فضلاً عن 11 ألفا و701 فدانا بمحافظة الشرقية، من أصل 11 ألفا و800 فدان مصابة بهذا المرض بالمحافظة.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم، إلى أنه تم إجراء كافة عمليات المكافحة والرش والتطهير والمعالجة، لتلك المساحات، حيث تم رش مساحة 63 ألفا و852 فداناً بالمحافظتين بالمطهرات الفطرية، منها 47 ألفا و356 فدانا بمحافظة الإسماعيلية، و11 ألفا و596 فدانا بمحافظة الشرقية، كذلك رش مساحة 41 ألفا و571 أفدنة بالصابون البوتاسي بالمحافظتين، منها 29 ألفا و976 فدانا بمحافظة الإسماعيلية، و11 ألفا و595 فدانا بمحافظة الشرقية، كذلك 32 ألفا و313 فدان تم رشها بالزيت المعدني بالمحافظتين منها 26 ألفا و464 فدانا بمحافظة الإسماعيلية و5849 فدان بمحافظة الشرقية.

ومن جانبه، شدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسرعة الانتهاء من معالجة باقى المساحات المصابة، وتكثيف حملات المتابعة والمرور على زراعات المانجو بمختلف المحافظات وتوعية المزارعين بأهمية العمليات الميكانيكية والرش بالمركبات التي توفرها الوزارة على أشجار المانجو لمكافحة الإصابة بهذا المرض.

