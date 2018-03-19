الزراعة: معالجة 63 ألف فدان مانجو بالإسماعيلية والشرقية

الصاوى أحمدكشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، عن الانتهاء من معالجة 63 ألفا و866 فدانا مزروعة بأشجار المانجو بالإسماعيلية والشرقية، ضد الحشرات القشرية المسببة لظاهرة العفن الهبابى لأشجار المانجو، مصابة بهذه الحشرة بالمحافظتين.وأوضح التقرير أ

الصاوى أحمد

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، عن الانتهاء من معالجة 63 ألفا و866 فدانا مزروعة بأشجار المانجو بالإسماعيلية والشرقية، ضد الحشرات القشرية المسببة لظاهرة العفن الهبابى لأشجار المانجو، مصابة بهذه الحشرة بالمحافظتين.

وأوضح التقرير أن المساحة المزروعة بالمانجو المصابة بمحافظة الإسماعيلية والتي تم الانتهاء من تقليمها بلغت 52 ألفا و 160 فدانا، حيث تم التقليم للبساتين المصابة وغير المصابة، فضلا عن تربية وتقليم أشجار عالية وغير مصابة داخل المحافظة ونتج عن ذلك زيادة المساحة على المستهدف علاجها وهي 47720 فدانا، وبحسب التقرير تم ايضا علاج 11 ألفا و706 أفدنة بالشرقية، من أصل 11 ألفا و800 فدان مصابة.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه تم إجراء كل عمليات المكافحة والرش والتطهير والمعالجة، لتلك المساحات، حيث تم رش 63 ألفا و852 فداناً بالمحافظتين بالمطهرات الفطرية، منها 47 ألفا و370 فدانا بالإسماعيلية، و11 ألفا و596 فدانا بالشرقية، كذلك رش مساحة 41 ألفا و903 أفدنة بالصابون البوتاسى بالمحافظتين، منها 30 ألفا و296 فدانا بمحافظة الإسماعيلية، و11 ألفا و607 فدانا بمحافظة الشرقية، كذلك 32 ألفا و657 فدان تم رشها بالزيت المعدني بالمحافظتين منها 26 ألفا و798 فدانا بالإسماعيلية و5859 فدان بالشرقية.

ومن جانبه، شدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، على سرعة الانتهاء من معالجة باقي المساحات المصابة، وتكثيف حملات المتابعة والمرور على زراعات المانجو بمختلف المحافظات وتوعية المزارعين بأهمية العمليات الميكانيكية والرش بالمركبات التي توفرها الوزارة على أشجار المانجو لمكافحة الإصابة بهذا المرض.