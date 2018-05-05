الزراعة: معالجة 52 ألف فدان مانجو بالإسماعيلية من العفن الهبابى

الصاوي أحمدكشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، عن إجمالي ما تم الانتهاء من معالجته من أشجار المانجو ضد فطر العفن الهبابي بمحافظة الإسماعيلية، والذي بلغ حوالي 52 ألفا و160 فدان.وأوضح التقرير أن تلك المساحة والتي تم معالجتها تزيد على المس

الصاوي أحمد

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، عن إجمالي ما تم الانتهاء من معالجته من أشجار المانجو ضد فطر العفن الهبابي بمحافظة الإسماعيلية، والذي بلغ حوالي 52 ألفا و160 فدان.

وأوضح التقرير أن تلك المساحة والتي تم معالجتها تزيد على المساحة المستهدف علاجها والتي تبلغ حوالي 47 ألف و720 فدان، حيث يتم التقليم للبساتين المصابة وغير المصابة، فضلاً عن إجراء عمليات تقليم التربية وتقليم الأشجار العالية وغير المصابة.

وكشف التقرير عن أنه تم إجراء كافة عمليات المكافحة والرش والتطهير والمعالجة، لتلك المساحات، حيث تم رش مساحة 47 ألفا و370 فداناً بالمطهرات الفطرية، وتم رش مساحة 30 ألفا و446 فداناً بالصابون البوتاسي، كذلك 26 ألفا و819 فدان تم رشها بالزيت المعدني بالمحافظة.

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها إن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كان قد شدد على توفير كافة مركبات خطة مكافحة الحشرات القشرية على أشجار المانجو المتسببة في ترميم فطر العفن الهبابي على الأشجار.

وأشار الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إلى أنه وفقاً لتوجيهات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تم توفير المستلزمات اللازمة لعملية المكافحة من الصابون البوتاسي، والزيت المعدني، وآلات الرش اللازمة لعمليات المكافحة بمحافظة الإسماعيلية

ولفت إلى أنه تم إخطار المحافظة بخطة المكافحة، كذلك تم تشكيل فريق علمي وفني من معهد بحوث وقاية النباتات و الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومعهد بحوث أمراض النبات لتنفيذ الخطة العاجلة، والتي تم تنفيذها بنجاح.

وأوضح السباعي، أنه تم أيضاً تنفيذ خطة للتوعية والإرشاد للمزارعين لتدريبهم على سبل مكافحة مرض العفن الهبابي، وأههمية غسيل الأشجار وتقليمها، والاهتمام والعناية بها.