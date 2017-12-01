الزراعة: معالجة 43 ألف فدان مانجو من العفن الهبابي

الصاوي أحمدكشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، عن الانتهاء من معالجة 43 ألفا و779 فدانت منزرعة بأشجار المانجو بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية، ضد الحشرات القشرية المسببة لظاهرة العفن الهبابي لأشجار المانجو، وذلك ضمن مساحة 59 ألفا و520 فدانا،



الصاوي أحمد

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، عن الانتهاء من معالجة 43 ألفا و779 فدانت منزرعة بأشجار المانجو بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية، ضد الحشرات القشرية المسببة لظاهرة العفن الهبابي لأشجار المانجو، وذلك ضمن مساحة 59 ألفا و520 فدانا، مصابة بهذه الحشرة بالمحافظتين.

وأوضح التقرير ان المساحة المنزرعة بأشجار المانجو المصابة بمحافظة الإسماعيلية والتي تم الانتهاء من تقليمها بلغت حوالي 34 ألفا و315 فدانا من أصل 47 ألفا و720 فدانا مصابة، فضلاً عن 9464 فدانا بمحافظة الشرقية، من أصل 11 ألفا و800 فدان مصابة بهذا المرض بالمحافظة.

من جانبه، شدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسرعة الانتهاء من معالجة باقي المساحات المصابة، وتكثيف حملات المتابعة والمرور على زراعات المانجو بمختلف المحافظات وتوعية المزارعين بأهمية العمليات الميكانيكية والرش بالمركبات التي توفرها الوزارة على أشجار المانجو لمكافحة الإصابة بهذا المرض.