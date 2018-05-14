الزراعة: معالجة 26 ألف فدان من القوارض والحشرات خلال أسبوعين

الصاوي أحمدكشف تقرير رسمي للإدارة المركزية لمكافحة الآفات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الانتهاء من معالجة 26 ألفا و460 فدانا من القوارض والحشرات على مستوي محافظات الجمهورية، خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك في إطار خطط الوزارة لدعم المزارعين، ومكافحة الآفات التي تضر بالإنتاج الزراعي.



الصاوي أحمد

كشف تقرير رسمي للإدارة المركزية لمكافحة الآفات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الانتهاء من معالجة 26 ألفا و460 فدانا من القوارض والحشرات على مستوي محافظات الجمهورية، خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك في إطار خطط الوزارة لدعم المزارعين، ومكافحة الآفات التي تضر بالإنتاج الزراعي.

وأوضح التقرير أنه تم خلال تلك الفترة تنفيذ أكثر من 66 ندوة إرشادية، ودورة تدريبية بالقرى في عدد من المحافظات، شارك فيها عدد المزارعين، من المهندسين الزراعيين، بهدف تقديم الدعم الفني وتوعيتهم بأهمية الحملات الخاصة لمكافحة القوارض، وخاصة عقب عمليات حصاد المحاصيل.

من جهته، شدد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية التواصل مع المزارعين بالقرى في عدد من المحافظات، وتوعيتهم، وتقديم كافة أشكال الدعم الفني لهم، وتكثيف حملات المكافحة وحلقات التوعية حول مخاطر القوارض، وما تسببه من أضرار للصحة النباتية، فضلاً عن أضراها الصحية والاقتصادية.

وأكد البنا متابعة كافة عمليات الصيانة اللازمة للمحاصيل المختلفة، وتوفير كافة المستلزمات بالجمعيات الزراعية، لدعم المزارعين والتيسير عليهم ورفع العبء عن كاهلهم.

وقال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إن أعمال المكافحة لجميع البؤر المصابة ضد القوارض تتم بمبيدات الطعوم حادة السمية، حيث تستخدم عادة عند وجود كثافة عددية من القوارض او ظهور تلك القوارض تتجول في الحقول الزراعية في الصباح او عن ظهور مقاومة لديها ضد المبيدات الحشرية السائلة.

وأشار الى انه تم أيضاً خلال الأسبوعين الماضيين، عمل أكثر من 50 زيارة منزلية، شملت أكثر من 500 منزل بالقرى المختلفة، لتنفيذ اعمال المكافحة والقضاء على القوارض والفئران، فضلاً عن عدد من اللقاءات الحقلية والندوات التوعوية والارشادية، لافتاً الى انه يتم تنفيذ خطة المكافحة الشاملة للقوارض في المحافظات المختلفة بكل تدريجي لتغطية كافة المحافظات مع انتهاء عمليات حصاد المحاصيل.



