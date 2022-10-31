الزراعة: مصر تعوض وقف صادرات الذرة الأوكرانية من 4 دول أخرى

كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن اوكرانيا مصدر رئيسي لتصدير الذرة، والفترة الاخيرة مصر استوردت كميات كبيرة من البرازيل، والأرجنتين، والأوروجواي، وأمريكا، وتلك الدول مناشئ معتمدة لدي الحجر الزراعي، وتم تعويض إنخفاض توريد الذرة من اوكرانيا من خلال تلك الدول.

وقال العطار خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، أن أوكرانيا من أكبر الدول وأهم المناشئ التي يتم توريد الذرة منها، ومع ذلك فإن مصر لديها مناشئ أخري يتم الاعتماد عليها.

وأضاف العطار، لا احد ينكر أن توقف أوكرانيا عن تصدير الذرة أدي إلي ارتفاع اسعار الذرة عالميًا، ولكن لن يؤدي إلى نقص الإمدادات ولكنه يعمل على زيادتها عالميًا.