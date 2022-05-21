«الزراعة»: مصر الأولى عالميا في تصدير خلايا النحل

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول أهم الأرقام الخاصة بصناعة نحل العسل وعسل النحل في مصر، بمناسبة اليوم العالمي للنحل، والذي تم إقراره للاحتفال به في 20 مايو من كل عام.

وتعد مصر الأولى عالميا في تصدير طرود النحل الحي، حيث يبلغ إجمالي ما تصدره مصر إلى الخارج حوالي 1.3 مليون طرد نحل حي كل عام، كما تم تصدير العام الماضي 3200 طن عسل الى الخارج خلال عام 2021.

ووفقا للتقرير، تبلغ قيمة صادرات مصر من منتجات نحل العسل ومستلزمات الإنتاج حوالي 300 مليون دولار، كما يبلغ اجمالي انتاج مصر من عسل النحل حوالي 30 الف طن، وتمتلك مصر حوالي 2 مليون طائفة وخلية نحل، حيث يعمل في مجال تربية نحل العسل في مصر، حوالي 25 الف أسرة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.