الزراعة: مشروع مكافحة العفن البني يفحص 671 ألف طن بطاطس خلال 4 أشهر

قالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس بوزارة الزراعة، إن معامل المشروع تواصل فحص عينات البطاطس التصدير والسوق المحلية، حيث يفحص الباحثون والفنيون بالمشروع العينات وسرعة استخراج النتائج لتسهيل إجراءات التصدير.

وأكدت تواجد المهندسين في المناطق ومزارع البطاطس الخالية من العفن البني للقيام بمهام عملهم على أرض الواقع.

وكشفت “بلابل” عن أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها بمعامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، منذ بداية العام الجاري حتى تاريخ 25/4/2023 بلغت حوالى 26113 عينة بإجمالي 671833 طنا.