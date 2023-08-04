الزراعة: مشروع تطوير حديقة الحيوان وضعه أكبر استشاري عالمي

أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة وضعه أكبر استشاري عالمي في تطوير حدائق الحيوان، والذي قام بتطوير 12 حديقة على مستوى العالم منها حديقة الحيوان في لندن.

وأشار إلى أنه سيتم استقدام فصائل حيوانات جديدة ونادرة لم تكن موجودة من قبل، فضلا عن زيادة أعداد الحيوانات.

وقال إبراهيم – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن تطوير وإدارة حديقتي الحيوان والأورمان سيكون بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة مقابل إيجار سنوي يتم زيادته بنسبة محددة كل عام.

وأكد أنه سيتم الحفاظ على الطابع التراثي للحديقتين، وكذلك النباتات والأشجار النادرة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن، والتي وردت في شروط التعاقد.