«الزراعة» : مشروع التغذية المدرسية يضم 15 مصنعا على مستوى الجمهورية

تفقّد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة، مصنعي السلام بمحافظة القاهرة، وشلقان بمحافظة القليوبية، التابعين للمشروع الخِدمي للتغذية المدرسية، يرافقه الدكتور صبحي محسن المشرف على المشروع.

وقال صالح إن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لرفع الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لمصانع التغذية المدرسية لتحقيق العائد الاقتصادي الذي يتناسب مع الإمكانيات المادية والبشرية التي تحظى بها.

وأشار مستشار وزير الزراعة إلى أهمية مصانع التغذية المدرسية التابعة للوزارة، وجودة الإنتاج الخاص بها، ومطابقته المواصفات القياسية، وخطوط الإنتاج المتنوعة، سواء فطائر العجوة، البسكوت، والباتيه، والكرواسون، وخبز الفينو، حيث يضم المشروع الخدمي للتغذية المدرسية حوالي 15 مصنعًا على مستوى 13 محافظة من محافظات الجمهورية.

وأكد صالح ضرورة التوسع في عمليات رفع كفاءة تلك المصانع الإنتاجية لتواكب العصر وما يطلبه المستهلك لتكون داعمًا للمواطن المصري بتقديم منتجات ومخبوزات أخرى، بالإضافة للوجبة المدرسية لتشغيل المصانع طوال العام لتحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن يعود بالنفع على الجميع وبما يتناسب مع إمكانيات المصانع الهائلة.