الزراعة: مشروع العامرية ينتج 1100 طبق بيض يوميا

في إطار جولته اليوم لتفقد بعض مشروعات الانتاج الحيواني والداجني في محافظتي البحيرة والاسكندرية

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بزيارة الى مشروع إنتاج الدجاج البياض بالعامرية، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.



‏وقال القصير أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة الأصول غير المستغلة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها وتسهم في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل ، مشيرا إلى أن مشروع انتاج الدجاج البياض بالعامرية نموذجا للمشروعات التي تم رفع كفاءتها ثم تحويلها إلى مشروعات ناجحة ومربحة واضاف أن المشروع.



‏يقع على مساحة سبعة أفدنه، عباره عن 6 عنابر (4 تربية بطاقة 25 ألف طائر/ عنبر، 2 عنبر إنتاج بطاقة 21 ألف طائر/ عنبر)، بالإضافه إلى مصنع أعلاف بطاقة 5 طن/ ساعه + سايلو لتخزين الحبوب بسعة 250 طن. ويخدم المنطقة المحيطة به

‏وقال وزير الزراعة أنه في إطار توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الوزرات الأخرى سوف تقوم وزارة الزراعة بطرح كميات كثيرة واضافية من بيض المائدة في الأسواق بأسعار مخفضة للمواطنين وأوضح أن مصر حالياً تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض.



‏ومن ناحيته قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن مشروع إنتاج الدجاج البياض تابع الصندوق المركزى لتنمية الثروه الحيوانيه بالأراضى المستصلحة

وطاقته الإنتاجية من بيض المائده حوالى 1100 طبق يوميا، ويباع للمواطنين بأسعار مخفضة.



واضاف أن صندوق تنمية الثروة الحيوانية يستهدف أيضا توزيع رؤوس الماشية (عجول للتسمين وعجلات عشار خليطه) على المنتفعين والخريجين بالأراضى المستصلحة حيث يتم توزيع حوالى 700 رأس سنويا.



كما يستهدف الصندوق توزيع الدجاج البياض عمر 100 يوم على صغار المربيين بالأراضى المستصلحه بنسبة خصم يصل إلى 25% مقارنة بأسعار السوق، وبالتقسيط على عام كامل (250 ألف طائر فى العام).

حضر الجولة المهندس رفيق قاسم المدير التنفيذي لمشروع إنتاج الدجاج البياض بالعامرية وبعض قيادات الوزارة