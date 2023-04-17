«الزراعة»: مساحة القمح في النوبارية 41500 فدان ونشجع الفلاحين على توريد المحصول

قام اليوم الدكتور محمد عبد العال رئيس قطاع استصلاح الاراضي ويرافقه المهندس حسام الدين محفوظ مدير مديرية الزراعه بالنوبارية بالمرور على زراعات القمح بمناطق استصلاح الأراضي في النوبارية والإسكندرية ومطروح ومتابعة حالة المحاصيل المنزرعه بالمنطقه وكان في استقبالهم المهندس منصور يونس مراقب عام مراقبة الحمام ومطروح والمهندس علاء عبد الغفار مراقب عام مراقبة بنجر السكر وقيادات كلا المراقبتين .

وكشف عبد العال أن هناك كبير من المزارعين ومجالس إدارات الجمعيات الزراعية والجمعية المشتركة وجمعية تسويق الخضر والفاكهة حيث تبلغ مساحة القمح المنزرعة بالمراقبتين ما يقرب من 41500 فدان والقمح بحالة جيدة ولم يتم تسجيل أي إصابات حشرية أو فطرية في المنطقة نظرا لإتباع السياسة الصنفية المحددة من قبل الوزارة سلفا بإستخدام التقاوي المفحوصة و المعتمدة المناسبة للظروف البيئيه بالمنطقه مثل أصناف سخا 95 وسدس 14 ومصر 3 وجيزه 171.

وكشف عبد العال أن هذه الأصناف ذات انتاجية عالية ومبشره بمحصول وافر كما توجد مساحات كبيره تم زراعتها بطريقه المصاطب لما لها من ميزه بتوفير كميات كبيرة من المياة والتقاوى وزيادة الإنتاج وتحملها للظروف الجوية ومقاومته الرقاد وتم المرور على زراعات الخرشوف والتي تبلغ مساحتها بالمنطقه نحو 5000 فدان وهي بحاله جيده.

ويجدر بالذكر ان هذا المحصول ذو ميزه تنافسيه تصديريه.كما تم حث المزارعين على توريد كامل محصول القمح لهذا العام خصوصا بعد زيادة السعر الى 1500 جنيه للأردب، الأمر الذي لاقى إرتياحا لدى المزارعين.

كما تم التأكيد على ضروره تذليل كافة العقبات التي قد تواجه عمليه التوريد للوصول الى أعلى نسبة ممكنه من توريد محصول القمح المحلي لهذا العام.



وشملت الجولة أيضا المرور على الري المطور بالمنطقه والذى يوفر كميات كبيرة من المياة يتم استخدامها فى إستصلاح مساحات جديدة حيث وجه بسرعة الإنتهاء من تطبيق نظم الرى المطور .



من ناحيته أشاد مدير مديرية الزراعه بالنوباريه بالزياده التى شهدتها الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية لهذا العام مثل الذره الصفراء وفول الصويا ودوار الشمس والعمل على زيادة التعاقد بهذه المحاصيل،والتى وصلت حتى الأن بالنسبه للذره الى نحو 13 الف فدان بالمنطقه مقارنة ب 3 آلاف فدان للعام الماضى مطالبا بالمزيد من التوعية والترويج لهذه الزراعات بطريقة التعاقد مع مركز الزراعة التعاقدية للإستفادة من حد الأمان الذى يضمن حد أدنى يعطى للمزارع الثقة فى تسويق محصوله ومن ثم تضييق الفجوة بين الكميات المنتجة والكميات المطلوبه للإستهلاك المحلى .

وفي سياق متصل أعلن د محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الاراضي بداية موسم حصاد محصول القمح بشرق قناة السويس منطقة سهل الطينه ومنطقة جنوب القنطرة شرق حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة حوالى 11 الف فدان وسط فرحة عارمة للمزارعين بزيادة الإنتاجية وتم اتخاذ كافة التدابير لاستلام محصول القمح بالصوامع التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بالقنطرة