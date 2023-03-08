الزراعة: مركز الأغذية والأعلاف يفحص 424 شحنة خلال فبراير

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة المتابعة والحصر لنشاط المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، إذ يعتبر عدد التركيبات العلفية وإضافات الأعلاف التي يتم تسجيلها بالمركز وعدد تراخيص التشغيل التي يصدرها قطاع الإنتاج الحيواني وكذلك عدد العينات التي ترد من مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية من الكميات المنتجة من مصانع الأعلاف وعينات المطابقة لشحنات التصدير مجموعة من المؤشرات التكميلية لحركة السوق .

وأكد الدكتور أحمد العكازي مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف أن المركز وفروعه بالمنافذ الجمركية قد استقبل خلال شهر فبراير الماضي 424 شحنة إضافات أعلاف بزيادة قدرها 11% عن الشهر الماضي وعدد 292 شحنة أسمدة مستوردة بزيادة قدرها 5 %.

وأضاف العكازي أن المركز أصدر شهادات تحليل لـ 639 عينة علف دواجن بزيادة قدرها 59% و 302 عينة علف حيوان من أقسام الرقابة بمديريات الزراعة المختلفة بالمحافظات بزيادة قدرها 39.4 % عن شهر يناير الماضي.

وأوضح العكازي أنه قد حدث انخفاض في عدد تسجيلات إضافات الأعلاف المستوردة بنسبة 35% في الوقت الذي زادت فيه تسجيلات المنتجات المحلية بنسبة 13% و قد وصل عدد طلبات التسجيل لتصنيع منتجات أعلاف وإضافات محلية إلى 5 أضعاف ما تم تلقيه خلال شهر يناير وكلها مؤشرات إيجابية عن صناعة الأعلاف التي تسير على خارطة طريق للعمل بكامل طاقتها في أقرب وقت و بفضل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة الزراعة تفعيلا لقرارات المؤتمر الاقتصادي واستعدادا لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان.