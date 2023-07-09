«الزراعة»: مد مهلة تداول 4 مبيدات حشرية لمنتصف العام المقبل

مدت وزارة الزراعة -ممثلة في لجنة مبيدات الآفات- مهلة تداول 4 مبيدات لمكافحة النمل الأبيض في المنازل والحقول لعام إضافي، تنتهى في 5 يوليو 2024، بدلًا من الشهر الحالي، وذلك بناءً على توصية بموافقة من مركز البحوث الزراعية.

وأضافت مصادر مطلعة بلجنة المبيدات بوزارة الزراعة لـ«المال» أن سبب التمديد هو حاجة القطاع لهذه الأصناف المهمة، وعدم وجود بدائل جاهزة لدى الشركات .

وأوضحت المصادر أن هناك شروطًا جديدة وضعتها اللجنة على تداول هذه المبيدات، وهي أن تكون مسجلة لديها، وأن تقدم الشركة المالكة البرنامج التجريبي لها على الآفة، وأن يكون التركيز بالمعدلات التي تحددها اللجنة .

وأشارت المصادر إلي أن الأنواع الأخري المماثلة لهذه المبيدات جار اعتمادها، ولا تزال في مراحل التجريب .

وقالت المصادر إلى أن المبيد الأول الذي مدت تداوله هو Indoxcarb، والتركيز المسموح به هو 30 % sc ، بمعدل 500 سم مكعب لكل 100 لتر ماء .

وكشفت المصادر أن المبيد الثاني هو Phosmet بتركيز 50 %wp بمعدل 2 كجم لكل 100 لتر من الماء .

ونوهت بأن المبيد الثالث هو Lambda يتركيز 10 % sc بمعدل 1 لتر لكل 100 لتر ماء .

وأضافت المصادر أن المبيد الرابع هو chlorantranillprole بتركيز 20 % sc ، بمعدل 300 سم مكعب لكل 100 لتر ماء .

يذكر أن وزارة الزراعة تواصل دورها الرقابي على سوق المبيدات في مصر؛ بعدما تم ضبط كمية 215 طن مبيدات بالجمارك و875423 عبوة مختلفة الأحجام للاشتباه في كونها غير مسجلة بقاعدة بيانات وزارة الزراعة.

الجدير بالذكر أن مصر تستورد مبيدات من 27 دولة، وبحسب الإحصائيات الأخيرة تحتل الصين المرتبة الأولى في قائمة الموردين، بحوالي 21٪ من إجمالي الواردات، تليها الهند بنسبة 19%، وألمانيا ، وإسبانيا، واليابان بقيمة إجمالية تتخطي 3 مليارات جنيه سنويًا.