«الزراعة» : محطة الغربلة بالصالحية الجديدة تستقبل 14600 طن تقاوي قمح

تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة، محطة الغربلة بمدينة الصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتفقد الأصول التابعة للوزارة، ومتابعتها، لرفع كفاءتها، وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

ورافقه خلال الزيارة، المهندس حسام إبراهيم مدير المحطة، والتي تبلغ مساحتها حوالي 9 أفدنة، بقدرة حوالي 39 ألف طن، حيث استقبلت حتي الآن ما يقرب من 14600 طن من تقاوي القمح اصناف قمح مصر 3 معتمد 2 وقمح سخا 95 معتمد 2 وقمح جيزه 171 معتمد 1 .

وأكد “صالح” علي ضرورة رفع كفاءة المساحات غير المستغلة في المحطة من أرضيات ومظلات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة وزيادة قدرتها الاستيعابية للمساهمة الجادة في توفير أصناف التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية مقاومة للأمراض والعوامل الجوية المتغيرة.

وأشار إلى أن تلك الجولات مستمرة لجميع المواقع التابعة للوزارة تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، للوقوف علي قدرتها التشغيلية ومدي تحقيق العائد الاقتصادي المرجو منها.